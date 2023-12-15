السعودية تشارك ب7 لاعبين في بطولة القوة البدنية بماليزيا

يتواجد الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص في البطولة الآسيوية الكلاسيكية للقوة البدنية التي ستكون في مدينة جوهور بارو الماليزية خلال الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر الجاري .

علم المملكة العربية السعودية_ مصدر الصورة: وكالة الانباء السعودية

ويقود الوفد السعودي للبطولة عبدالرحمن بوعائشة، ونائبه محمد القحطاني، فيما يضم الأخضر سبعة لاعبين، هم: حسن الحضريتي، ياسر الشتوي، راكان العتيبي، أحمد مجلي، ناصر الدوسري، أزهار آل سنان، عايدة عزيز، تحت إشراف المدربين علي اليامي، وعبدالله الرقراق، والمدربة هيام الموسى.

وإختتم المنتخب السعودي تحضيراته للمشاركة الآسيوية بثلاثة معسكرات داخلية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 7 ديسمبر الجاري، أجرى خلاله اللاعبون برامج تدريبية لتجهيزهم للمنافسات الدولية بالشكل الأمثل، ركزت على تحسين الأداء وتطوير المهارات الرياضية الخاصة بلاعبي الأولمبياد الخاص.