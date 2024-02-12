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السعودية تستضيف مباراة القمة في نهائي كأس مصر موسم 2023-2022

محمد فريد عبد العزيز

أعلن إتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين، عن تلبية دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة مباراة نهائي كأس مصر موسم 2022-2023 بين النادي الأهلي ونادي الزمالك.

موعد نهائي كأس مصر في السعودية 

وقد أعلن إتحاد الكرة المصري عن أن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ستقام يوم 8 مارس 2024 في الرياض.

وجاء إعلان إتحاد الكرة عن إقامة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية عبر بيان في منصات التواصل الإجتماعي.

 


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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.


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