السعودية تستضيف مباراة القمة في نهائي كأس مصر موسم 2023-2022

أعلن إتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين، عن تلبية دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة مباراة نهائي كأس مصر موسم 2022-2023 بين النادي الأهلي ونادي الزمالك.

موعد نهائي كأس مصر في السعودية

وقد أعلن إتحاد الكرة المصري عن أن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ستقام يوم 8 مارس 2024 في الرياض.

وجاء إعلان إتحاد الكرة عن إقامة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية عبر بيان في منصات التواصل الإجتماعي.