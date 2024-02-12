السعودية تستضيف مباراة القمة في نهائي كأس مصر موسم 2023-2022
أعلن إتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين، عن تلبية دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة مباراة نهائي كأس مصر موسم 2022-2023 بين النادي الأهلي ونادي الزمالك.
موعد نهائي كأس مصر في السعودية
وقد أعلن إتحاد الكرة المصري عن أن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ستقام يوم 8 مارس 2024 في الرياض.
وجاء إعلان إتحاد الكرة عن إقامة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية عبر بيان في منصات التواصل الإجتماعي.
🔴 بيان 🇸🇦 🇪🇬 pic.twitter.com/ATsfLcxq2w
— EFA.eg (@EFA) February 12, 2024