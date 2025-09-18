السعودية تستضيف افتتاحية كأس العالم ” FIA Extreme H”.. تفاصيل

كشف منظمو سباق FIA Extreme H، أول سباق عالمي لرياضة السيارات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية، وقوع الاختيار على مدينة القدية في المملكة لاستضافة نسختها الافتتاحية خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2025.

مكان إقامة السباق بالمملكة

ومن المقرر أن تلعب منافسات السباق في سفح جبل طويق بالقرب من الموقع الذي يشهد حاليًا تطويرًا شاملًا ليصبح أحد أبرز وجهات رياضة السيارات على مستوى العالم.

ويمكن القول أن تنظيم الحدث في القدية محطة رئيسة في مسيرة Extreme H، كما ينسجم مع طموحات المملكة في رياضة السيارات؛ إذ ستُقام السباقات في موقع صُمم خصيصًا للطرق الوعرة ضمن رؤية أوسع تهدف إلى جعل مدينة القدية مركزًا عالميًا لرياضة السيارات والابتكار والترفيه.

جاء في صميم هذه الرؤية مضمار السرعة “سبيد بارك” الجديد، الذي يتميز بتغيرات تضاريسية حادة ومعالم أيقونية مثل منعطف “The Blade” بارتفاع 20 طابقًا، إلى جانب اندماجه مع معالم ترفيهية كبرى مثل منتزه Six Flags مدينة القدية ومتنزه أكواريبيا المائي؛ ما يعكس التزام القدية بتقديم تجارب عالمية المستوى في مجال رياضة السيارات.

وتمتلك كلًا من القدية وExtreme H رؤية مشتركة فيما يتعلق بمعايير الاستدامة، حيث تستهدف المدينة تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، عبر مبادرات تتضمن إعادة استخدام 100% من مياه الصرف، وبنية تحتية للطاقة المتجددة، وتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية في 80% من المواقف.

زراعة الأشجار

وتعتبر زراعة الأشجار جزءًا محوريًا من الخطط، وذلك ضمن التزام المدينة بمبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف على المستوى الوطني إلى زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة بحلول عام 2030 لمكافحة التصحّر، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز التنوع البيولوجي.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات السباق يومي 4 و5 أكتوبر بسباق Extreme E Desert X Prix الختامي، الذي يُشكل ختامًا رسميًا للسباق السابق، قبل أن تنطلق النسخة الأولى من كأس العالم Extreme H من 9 إلى 11 أكتوبر.

وفي هذا السياق علق العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله بن ناصر الداود قائلًا: “تجسّد مدينة القدية رؤية متكاملة لا تقتصر على كونها وجهة للترفيه فحسب، بل تُعد مثالًا متميزًا للتخطيط الحضري المعاصر والمستدام”، مشيرًا إلى أن استضافة النسخة الافتتاحية من كأس العالم FIA Extreme H تأتي انعكاسًا لالتزامهم بتعزيز مفهوم رياضة السيارات الصديقة للبيئة وترسيخ موقع المملكة العربية السعودية كمحور عالمي للتجارب المستقبلية.

تعليق مؤسس السباق

بينما يرى مؤسس ورئيس Extreme H أليخاندرو عجاج، أن مدينة القدية تعد المنصة المثالية لإطلاق كأس العالم FIA Extreme H، كونها تمثل آفاقًا جديدة لرياضة السيارات تجمع الابتكار والترفيه والاستدامة، ورسالة واضحة لعصر جديد من رياضة السيارات، بموقع مميز وتقنيات طموحة تعكس قوة الهيدروجين والتقنيات المستدامة.

وتابع : “الحدث الأول لـ Extreme H سيستضيف أيضًا السباق الختامي لسباق Extreme E، ليكون بمثابة احتفال بما حققه السباق السابق في المكان الذي انطلقت منه، قبل الانتقال رسميًا إلى عصر الهيدروجين مع Extreme H، إنها قصتنا الكاملة بمرحلتين من التشويق.”

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية المهندس منصور المقبل، أن استضافة السباق الختامي لسلسلة Extreme E في المملكة تمثل لحظة فارقة، حيث نحتفي فيها بخمس سنوات من الابتكار والتأثير وسباقات تخطّت الحدود التقليدية.

وأكد : لقد أعادت هذه السلسلة تعريف مفهوم رياضة السيارات المستدامة، وجذبت اهتمام العالم، وعرضت مناظرنا الطبيعية الخلابة لملايين المشاهدين حول العالم، ومع احتفالنا بهذا الختام، نوجّه تركيزنا بثبات نحو المستقبل، وإطلاق سلسلة Extreme H يمثل فصلًا جريئًا جديدًا في عالم السباقات، والمملكة فخورة بدورها المحوري في رسم ملامح مستقبل هذه الرياضة، تعكس هذه المحطات الطموحة رؤيتنا في أن نكون موطنًا عالميًا لرياضة السيارات، بما يدفع عجلة التقدم والاستدامة وروح الابتكار.”

وسيتم الكشف خلال الأسابيع المقبلة عن التفاصيل المتعلقة بالصيغة الرياضية للسباق، والفرق المشاركة، والسائقين، والشركاء، مع استمرار العد التنازلي لانطلاق هذا الحدث العالمي.