السعودية تتعادل مع تايلاند. وتصطدم بكوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا

تعادل المنتخب السعودي مع تايلاند، دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليا في قطر.

من لقاء السعودية وتايلاند - مصدر الصورة: حساب المنتخب السعودي على تويتر

الشوط الأول انتهى على إيقاع التعادل السلبي بدون أهداف، علما بأن الأخضر السعودي حصل على ركلة جزاء، وفشل في تسديدها بنجاح اللاعب عبد الله رديف.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب السعودي من نشاطه الهجومي من أجل هز الشباك.

لكن استمرت النتيحة على حالها، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وارتفع رصيد الأخضر السعودي إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، ليضرب موعدا ناريا مع كوريا الجنوبية في ثمن نهائي البطولة الآسيوية.

فيما ارتفع رصيد تايلاند إلى 5 نقاط، وبلغ ثمن النهائي كوصيف للمجموعة السادسة.

وكان الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة تايلاند، نشرها حساب المنتخب السعودي على موقع تويتر، على النحو التالي:

وفي إطار نفس المجموعة، تعادل منتخب عمان مع قيرغيزستان بنتيجة 1-1.

المنتخب العماني تمكن من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق لاعبه محسن الغساني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم عمان على قيرغيزستان 1-0.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب العماني، زيادة الغلة التهديفية، مع الحرص على عدم اهتزاز شباكه.

لكن منتخب قيرغيزستان نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80.

وارتفع رصيد عمان إلى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة السادسة، مقابل نقطة واحدة في جعبة قيرغيزستان في ذيل الترتيب.