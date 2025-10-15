السعودية تتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد تعادل مثير مع العراق في جدة

حسم المنتخب السعودي تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تعادله سلبيًا أمام نظيره العراقي، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء على ملعب “الإنماء” بمدينة جدة، ضمن الجولة الأخيرة من الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

وبهذا التعادل رفع “الأخضر” رصيده ليضمن بطاقة التأهل إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، ليكتب بذلك إنجازًا جديدًا من عروس البحر الأحمر، وهي المرة الثانية التي يحسم فيها تأهله من مدينة جدة.

ويعد تأهل السعودية خطوة مهمة تعزز مكانتها كأحد أبرز المنتخبات الآسيوية، حيث حافظ على حضوره المستمر في المونديال خلال العقود الأخيرة.

ومع نهاية فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026 إلى 28 منتخبًا، من بينها سبعة منتخبات عربية هي: مصر، المغرب، الجزائر، تونس، السعودية، الأردن، وقطر.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس العالم 2026 في ثلاث دول للمرة الأولى في التاريخ، هي الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا، بمشاركة 48 منتخبًا في نظام موسع يفتح الباب أمام المزيد من الإثارة والمنافسة على اللقب العالمي.

ومنذ أول ظهور له في مونديال 1994 بالولايات المتحدة، قدم المنتخب السعودي أداءً لافتًا تأهل من خلاله إلى دور الـ16 في أول مشاركة تاريخية، قبل أن يواصل مسيرته في نسخ 1998 و2002 و2006، ويغيب فقط عن نسختي 2010 و2014، ثم يعود بقوة في روسيا 2018 وقطر 2022 التي شهدت فوزه التاريخي على الأرجنتين، ليؤكد اليوم عبر بوابة جدة أن رحلته مع المونديال مستمرة نحو 2026.