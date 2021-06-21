عاجل.. السعودية الرياضية تقترب من خطف حقوق الدوري الإيطالي من بي إن سبورتس

دخلت مجموعة قنوات السعودية الرياضية بقوة في مزايدة حقوق بث الدوري الإيطالي كمنافس لمجموعة قنوات بي إن سبورتس.

وذكرت مصادر مقربة من مجموعة القنوات السعودية أن الدوري الإيطالي سيخرج من سيطرة مجموعة بي إن سبورتس ويدخل إلى المملكة في أقرب وقت.

وما زاد من تأكيدات اقتراب مجموعة قنوات السعودية الرياضية في حصد حقوق الدوري الإيطالي هو المتابعة التي قام بها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لحساب وزارة الرياضة السعودية عبر تويتر.

وكانت بي إن سبورتس تعتمد على تقديم عرض مادي قليل معتبرة أنه لا يوجد منافسين على الساحة ولكن مع دخول مجموعة القنوات السعودية الرياضية تغير الوضع رأسا على عقب.

والجدير بالذكر أنه من المؤكد في حال حصول مجموعة القنوات السعودية الرياضية على حقوق البث فإنه سيجري تشفيرها ولكن في المقابل فإنه لم يتحدد السعر النهائي للاشتراك لاسيما أن الحقوق الحصرية سيجري بثها للشرق الأوسط وبالتالي ستختلف من دولة إلى أخرى بحسب نوع العملة ومنافذ الاشتراك.

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ولم تتضح الصورة بشأن إمكانية رفع مجموعة قنوات بي إن سبورتس لعرضها في المرحلة المقبلة أم تستسلم للعملاق السعودي القادم بقوة إلى سوق البث.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة القنوات السعودية نجحت في الحصول على بطولة السوبر الإسبانية لفترة طويلة وهي بمثابة تحرك قوي في سوق البث.

ومن المتوقع أن تعلن غدا رابطة الدوري الإيطالي القنوات الفائزة بحقوق البث للدوري الإيطالي فيما اقتربت مجموعة القنوات السعودية الرياضية بشدة من نيل هذا الحدث.