السبب الحقيقي وراء إستبدال رونالدو في مباراة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد

حازِم نصّار

سادت حالة من الغضب كريستيانو رونالدو بعد أن قرر رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد استبداله في مباراة “مانشستر يونايتد” يوم الأربعاء ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

السبب الحقيقي وراء إستبدال رونالدو في مباراة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد 1 21/1/2022 - 2:04 ص

النجم البرتغالي لم يتقبل قرار المدرب بإستبداله في الدقيقة 70 بعدما بات الفريق متقدما بهدفين دون رد. رفض تحية المدرب وألقى غاضبا بسترته على الأرض ، مما دفع رانجنيك للتحدث معه ليشرح له سبب تغييره.

وقال المدرب الألماني: “أنا سعيد للغاية لأن كريستيانو لعب اليوم”. وذلك بعد أن غاب في المرة السابقة بسبب الإصابة.

وبخصوص رد فعل رونالدو بعد استبداله ، قال رانجنيك: “ردة الفعل الوحيد هو أنه كان يقول لماذا أنا؟ لماذا استبدلتني؟ قلت له: اسمعني ، يجب أن أفعل ما هو في مصلحة الفريق وأحسن قرار.”

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وأضاف: “كريستيانو يبلغ من العمر 36 عامًا وهو في حالة جيدة ، لكن وظيفتي هي اتخاذ القرارات لصالح الفريق وآمل أن يفكر بنفس الشيء”.

وأكد المدرب الألماني أنه يتفهم غضب رونالدو قائلاً: “كريستيانو رونالدو ليس سعيداً باستبداله. طبعاً هو هداف وكان يود البقاء وربما يسجل الأهداف بنفسه ، لكن بالنسبة لنا الأهم هو التكتل للتأكد من أن لدينا قدرة دفاعية كافية “.

وتابع: “واجهنا موقفًا مشابهًا أمام أستون فيلا قبل خمسة أيام ، تقدمنا ​​2-0 قبل نهاية المباراة بـ 15 دقيقة ، وتعادلنا 2-2 ولم نرغب في ارتكاب نفس الخطأ”.

وفي نهاية المباراة انتصر مانشستر يونايتد 3-1 واحتل المركز السابع في الترتيب برصيد 35 نقطة فيما جمدت نقاط برينتفورد عند 23 نقطة ليحتل المركز 14 في الترتيب.

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حازِم نصّار

حازِم نصَّار. كاتبٌ من أرضِ ذي يزن، منبثقٌ من جُرحِ اليمن. إبن 17 ربيعاً. أكتبُ عن الفن والتكنولوجيا والسفر، وكلَّ ما هو عصري.


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