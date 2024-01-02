السبب الحقيقى لاندلاع اشتباكات جماهير المصري والإسماعيلي .. ورابطة الأندية تعلق

كشفت تقارير صحفية عن أسباب الاشتباكات التي اندلعت اليوم بين جماهير النادي المصري وجماهير الإسماعيلي على هامش مباراة الفريقين اليوم

المباراة التي كانت في الجولة الـ11 من مسابقة الدوري على ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لهدف

حيث شهدت اشتباكات غريبة بين الجماهير القليلة التي حضرت لدعم الفريقين تطورت الى ضرب وتكسير دون وقوع اصابات بالغة أو حالات خطيرة

شرارة اشتباكات جماهير المصري والإسماعيلي

تقارير اعلامية اشارت الى أن شرارة الاشتباكات انطلقت مع تواجد علم للنادي المصري في يد أحد جماهير الإسماعيلي

وعندما توجه أحد جمهور المصري للحصول على العلم اشتدت الخلاف وتدخل الطرفين لتندلع الاشتباكات بين الأعداد القليلة المتواجدة

رابطة الأندية تعلق على اشتباكات جماهير المصري والإسماعيلي

مصدر من داخل رابطة الأندية أبدت أسفها الشديد لتلك الاشتباكات، وأنه انه سيكون هناك عقوبات رادعة بشأن تلك الأمور

مؤكدا أنه سيكون هناك تحقيقات واطلاع على تقرير الحكم ومراقب المباراة وسوف يتم اصدار القارات خلال 72 ساعة من الآن

وشدد أنه يجب التعامل بحزم أمام تلك التصرفات من خلال القانون واللائحة، لأن مثل تلك الأمور تقلل فرص عودة الجمهور من جديد الى المدرجات