الساعة كم.. موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الأسباني 2025

يبحث الكثيرين عن موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الأسباني، حيث تلتقي ضد ليفانتي في الجولة الثانية من الليغا، بعد الفوز في المباراة الأولى على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة، ليبدأ الفريق الكتالوني حملة الدفاع عن لقبه بشكل رائع، وسيحاول برشلونة جمع النقاط في المباريات الأولى من الدوري الأسباني، خاصة أن تلك المباريات تلعب خارج ميدانه، حتي يكون ملعب كامب نو جاهز في مباراة فالنسيا، حيث ستكون الجولة الرابعة هي الجولة الأولى لبداية مباريات الفريق الكتالوني على أرضية ميدانه.

تلعب مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الأسباني، يوم السبت المقبل الموافق 23 أغسطس، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاصمة السعودية الرياض، ويدخل برشلونة تلك المواجهة مدعوماً بـ أبرز نجومه أمثال لامين يامال وبيدري ورافينها، فيما يستمر غياب هداف الفريق روبرت ليفاندوسكي عن المباراة الثانية للفريق هذا الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال نهاية استعدادات الفريق للموسم الجديد قبل نحو أسبوعين من الآن.

القنوات الناقلة للدوري الأسباني

ستقوم قناة bein sport بنقل مباراة برشلونة ضد ليفانتي، حيث أن القناة القطرية الرياضة حاصلة على حقوق بث ونقل الدوري الأسباني لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا يمكن مشاهدة المباراة بالتعليق العربي سوى من خلالها، لكن هناك عدد من القنوات الأخرى التي تنقل المواجهة على الأقمار الاصطناعية الأحنبية، مثلاً قناة إدمان أذربيجان على الأقمر الاذربيجاني التي تنقل مباريات الليغا مجاناً.

موسم الحصاد لبرشلونة

رغم فوز برشلونة بثلاث بطولات الموسم الماضي مع المدرب الألماني هانزي فليك، إلا أن المدير الفني اعتبر أن تلك البطولات مجرد بداية فقط لا غير، وأنه يتوقع تطور الفريق بشكل اكبر هذا الموسم، ورغم عدم قيام الفريق بتعاقدات كبيرة، إلا أن نادي برشلونة يدخل الموسم الحالي وهو أملاً بتحقيق موسم تاريخي على مستوى البطولات المحلية والأوروبية.