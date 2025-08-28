الساعة كم.. موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2026 والقنوات الناقلة لها على نايل سات

تقتصر القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2026 مجاناً اليوم عبر نايل سات على قناة مفتوحة مجانية وهي قناة بي إن سبورت الإخبارية، التي كشفت عن نقل أحداث القرعة عبر شاشتها على التلفاز ويوتيوب، وذلك بشكل حصري ومباشر،وذلك مساء اليوم الخميس 28 أغسطس، حيث يتنافس 36 فريقاً أوروبياً على اللقب هذا الموسم بالنظام الجديد الذي تم تطبيقه لأول مرة في الموسم الماضي، والذي يضع جميع الفرق المشاركة في مجموعة واحدة، يخوض كل منهم 8 مباريات فقط، أربعة على ميدانه ومثلها خارج ملعبه، ليتأهل الثمانية الأوائل بشكل مباشر إلى دور الستة عشر، فيما يلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 “مرحلة الملحق” لتحديد 8 ثماني فرق أخرى ترافقهم إلى ثمن النهائي، ومن خلال هذا المقال نكشف لكم عن تفاصيل القرعة والقناة الناقلة لها نايل سات.

يلتفت عشاق الساحرة المستديرة في جميع أرجاء العالم حول شاشات التلفاز في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، للتعرف على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا،وجدول مباريات الفرق المشاركة في المسابقة، وهي النسخة التي تشهد عودة تشيلسي الإنجليزي للمشاركة بعد غيابه الموسم الماضي، وهو حامل لقب كأس العالم للأندية، إضافة إلى نابولي الإيطالي.

تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا في موعدها اليوم في بث حصري ومباشر على نايل سات وسهيل سات عبر القناة المفتوحة لشبكة بي إن سبورت، ويمكنكم ضبط ترددها عبر أجهزة الرسيفر أو متابعة النقل الحي لها عبر يوتيوب لمشاهدة جميع أحداث القرعة ومعرفة نتائجها أول بأول، من خلال ضبط الترددات التالية:

القمر الصناعي اسم القناة التردد (Frequency) الاستقطاب (Polarization) معدل الترميز (Symbol Rate) الجودة (Quality) نايل سات بين سبورت الإخبارية 11012 أفقي (H) 27500 HD عرب سات بين سبورت الإخبارية 12149 عمودي (V) 27500 HD

تصنيف الفرق المشاركة

أعلن الاتحاد الأوروبي “يويفا” عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن تصنيف الأندنية المشاركة في قرعة اليوم، ووضع 4 تصنيفات للأندية 36 من المسابقة،حيث سيخوض كل فريق 8 مباريات بواقع خصمين من كل تصنيف من التصنيفات التالية: