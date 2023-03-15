“السادسة بتوقيت بغداد” موعد مباراة العراق واليابان في كأس أسيا تحت 20 عام وترقب نتيجة المباراة

موعد مباراة العراق واليابان في نصف نهائي كأس الأمم الأسيوية تحت 20 عام، هو محل بحث كثيف اليوم من قبل جماهير العراق الحالمة باللقب السادس في تاريخ الليوث الصغيرة، بعد أن تم رسمياً التأهل إلي مونديال العالم القادم في أندونيسيا 2023، عقب الفوز على المنتخب الإيراني بهدف دون مقابل في الدور ربع النهائي، تنقل المباراة من خلال أكثر من قناة فضائية رياضية عربية، سنعرض لكم تفاصيل المباراة، الفريق المنافس لأسود الرافدين الكمبيوتر الياباني، الذي حقق الفوز على النشامى في الدور ربع النهائي، ووصل لكأس العالم يطمع في اللقب الثاني له في تاريخه.

موعد مباراة العراق واليابان اليوم

فاز العراق باللقب 5 مرات من قبل وحل وصيفاً للبطولة في 8 مناسبات سابقة، وحل في المركز الثالث مرة ورابع مرة واحدة وهو ثاني منتخب يحقق البطولة، بعد المنتخب الكوري الجنوبي الذي حقق اللقب من قبل 12 مرة، وفيما يلي توقيت مباراة العراق ضد اليابان.

10.00 : الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش.

11.00 : الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

12.00 : الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت كلاً من مصر/ السودان/ ليبيا.

13.00 : الساعة الواحدة مساءً بتوقيت العراق/ المملكة العربية السعودية/ قطر/ البحرين.

كأس أسيا للشباب تحت 20 عام 2023

وصل كأس أسيا للشباب للمحطة قبل الأخيرة الدور نصف النهائي، بوصول 4 منتخبات تأهلت إلي مونديال العالم للشباب هي، “العراق/ اليابان/ أوزبكستان/ كوريا الجنوبية” يلاقي الفائز من العراق واليابان الفائز من نصف النهائي الأخر بين مستضيف البطولة، منتخب أوزبكستان وكوريا الجنوبية في النهائي، بينما يلعب الفريقين الخاسرين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تشكيل منتخب العراق المتوقع اليوم ضد اليابان

حراسة المرمى : حسين حسن.

خط الدفاع : سجاد مهدي/ سجاد فاضل/ كاظم رعد/ أدم طالب.

خط الوسط : علي صادق/ عباس فاضل/ علي جاسم/ حيدر عبد الكريم/ عبد الرزاق قاسم.

خط الهجوم : مصطفى قابيل.

القنوات الناقلة مباراة العراق واليابان

تنقل المباراة من خلال قنوات بي إن سبورت القطرية/ قنوات الكأس/ قناة الرابعة العراقية/ مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية/ موقع الاتحاد الأسيوي على يوتيوب.

مباراة العراق ضد اليابان للشباب

اليابان & العراق.

ملعب جاز.

الموعد 13.00 بتوقيت العراق.

القناة : الرابعة/ بي إن/ الكأس

نتيجة مباراة العراق واليابان اليوم