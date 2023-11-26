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الزمالك يهزم أبو سليم الليبي في منافسات الكونفدرالية الإفريقية 2023

معتز خليل

فاز الزمالك على أبو سليم الليبي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ملخص أحداث المباراة

  • وكانت المباراة متكافئة في الشوط الأول، حيث لم ينجح أي الفريقين في تسجيل أي أهداف.
  • وفي الشوط الثاني، سيطر الزمالك على اللعب وضغط على دفاع أبو سليم حتى تمكن من التسجيل.

  • سجل هدف الزمالك يوسف أوباما عن طريق رأسيه سكنت الشباك بعد تمريرة من نجم الزمالك أحمد السيد زيزو في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.
  • وحاول أبو سليم تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة، لكن دفاع الزمالك تصدى لكافة محاولاته.

ترتيب مجموعة الزمالك

  • بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني من المجموعة الثانية، خلف نادي ساجرادا اسبيرانسا متفوقا عنه بفارق الأهداف، والذي انتصر على فريق سوار الغيني بنتيجة 2-0.

وبذلك، يبدأ الزمالك مسيرته الناجحة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.


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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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