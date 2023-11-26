الزمالك يهزم أبو سليم الليبي في منافسات الكونفدرالية الإفريقية 2023
فاز الزمالك على أبو سليم الليبي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ملخص أحداث المباراة
- وكانت المباراة متكافئة في الشوط الأول، حيث لم ينجح أي الفريقين في تسجيل أي أهداف.
- وفي الشوط الثاني، سيطر الزمالك على اللعب وضغط على دفاع أبو سليم حتى تمكن من التسجيل.
الحمد لله يا رب علي المكسب … الف مبروك ل الزمالك و جمهور الزمالك❤️🤍🏹https://t.co/A6tLh1gnJf
— عمر مشعل ⚡ (@omar_alzhra) November 26, 2023
- سجل هدف الزمالك يوسف أوباما عن طريق رأسيه سكنت الشباك بعد تمريرة من نجم الزمالك أحمد السيد زيزو في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.
- وحاول أبو سليم تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة، لكن دفاع الزمالك تصدى لكافة محاولاته.
برأسية اوباما الزمالك يفوز علي ابو سليم الليبي بهدف نظيف في افتتاحية الكونفدرالية ⚽️🏆🏹 pic.twitter.com/JFvR7hPnBi
— Zamalek Page 🏹 (@ZamalekPage) November 26, 2023
ترتيب مجموعة الزمالك
- بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني من المجموعة الثانية، خلف نادي ساجرادا اسبيرانسا متفوقا عنه بفارق الأهداف، والذي انتصر على فريق سوار الغيني بنتيجة 2-0.
وبذلك، يبدأ الزمالك مسيرته الناجحة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.