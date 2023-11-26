الزمالك يهزم أبو سليم الليبي في منافسات الكونفدرالية الإفريقية 2023

فاز الزمالك على أبو سليم الليبي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ملخص أحداث المباراة

وكانت المباراة متكافئة في الشوط الأول، حيث لم ينجح أي الفريقين في تسجيل أي أهداف.

وفي الشوط الثاني، سيطر الزمالك على اللعب وضغط على دفاع أبو سليم حتى تمكن من التسجيل.

الحمد لله يا رب علي المكسب … الف مبروك ل الزمالك و جمهور الزمالك❤️🤍🏹https://t.co/A6tLh1gnJf — عمر مشعل ⚡ (@omar_alzhra) November 26, 2023

سجل هدف الزمالك يوسف أوباما عن طريق رأسيه سكنت الشباك بعد تمريرة من نجم الزمالك أحمد السيد زيزو في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وحاول أبو سليم تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة، لكن دفاع الزمالك تصدى لكافة محاولاته.

برأسية اوباما الزمالك يفوز علي ابو سليم الليبي بهدف نظيف في افتتاحية الكونفدرالية ⚽️🏆🏹 pic.twitter.com/JFvR7hPnBi — Zamalek Page 🏹 (@ZamalekPage) November 26, 2023

ترتيب مجموعة الزمالك

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني من المجموعة الثانية، خلف نادي ساجرادا اسبيرانسا متفوقا عنه بفارق الأهداف، والذي انتصر على فريق سوار الغيني بنتيجة 2-0.

وبذلك، يبدأ الزمالك مسيرته الناجحة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.