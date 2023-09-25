الزمالك يكشف عن خطوة منتظرة بعد عقوبات مباراة بيراميدز

أعلن مصدر داخل اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك عن بدء اتخاذ خطوة خلال الساعات القادمة بعد القرارات التي أعلنتها رابطة اتحاد الأندية المحترفة ضد القلعة البيضاء، بعد المباراة التي جمعته مع بيراميدز في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

مباراة الزمالك و بيراميدز في الدوري المصري الممتاز - المصدر موقع الوطن سبورت

الزمالك يدرس التظلم على عقوبات رابطة الأندية

صرح مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء أن اللجنة الثلاثية قررت التظلم على العقوبات التي فرضتها رابطة اتحاد الأندية المحترفة ضد نادي الزمالك، وتحديد على مدحت عبد الهادي وعلاء رجب مدرب الأحمال بعد انفعالهما اعتراضا على هجوم مدرب بيراميدز على الجهاز الفني للفريق.

وأضاف بأن الأمر سيتم حسمه اليوم وذلك من أجل الإعلان عن إرسال القرار من عدمه بشكل رسمي.

عقوبات رابطة الأندية على نادي الزمالك

– إيقاف علاء الدين محمد رجب، مدرب أحمال فريق الزمالك، 4 مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه، قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك لطرده بسبب سب المنافس.

– إيقاف مدحت عبد الهادي، مدرب فريق الزمالك، مباراتين ، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه، بسبب السلوك غير الرياضي.

– توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

– إيقاف محمود علاء الدين محمود، مباراة واحدة، بسبب طرده بعد الحصول على إنذارين في المباراة.