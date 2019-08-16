الزمالك يكتسح ديكاداها الصومالي في دوري أبطال أفريقيا

استهل الزمالك اليوم أولى مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا دور 64 بمباراة سهلة وبسيطة، تمكن من خلالها الكابتن طارق يحيي بفرض سيطرته على مجريات الأمور في أغلب المباراة، وشهدت تشكيلة الزمالك بظهور مجموعة من الصفقات الجديدة التي معها مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار منصور، الزمالك مشواره بملاقاة فريق الصومالي على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، وهو ملعب الفريق الصومالي، وبدأ الزمالك المباراة بتشكيلة بمشاركة الصفقات الجديدة وجاءت كالتالي محمد عواد -محمد (شيفو) -عبدالغني- الونش- النقاز- محمد حسن- محمود عبدالعزيز- شيكابالا-اوباما- اشرف – عمر السعيد.
نتيجة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي
تمكن فريق الزمالك في بداية مشواره من الفوز على فريق الصومالي بنتيجة 7/0، بدأت المباراة بسيطرة واضحة للأبيض وترجم ذلك في الدقيقة الثالثة عندما احتسب حكم المباراة ضربة جزاء للزمالك نفذها بن شرقيه اول اهداف المباراة، ثم توالت محاولات قليلة من على ولكن دفاع الزمالك يتصدى لها، ثم تتوالى الهجمات من الزمالك حتى يتمكن من احراز ثاني أهدافه بخطا شخصي من المدافع في الدقيقة 30، ويتمكن عمر السعيد من ثالث الأهداف قبل نهاية الشوط الأول، وشهدت المباراة تألق وابداع النجم العائد من جديد شيكابالا، ويبدأ الشوط الثاني كانت سانحة للزمالك من زيادة عدد ، وبالفعل تمكن فريق ميت عقبة من زيادة الحصيلة محمود حمدي الهدف الرابع في الدقيقة 49، وسيطر الزمالك على المباراة حتى استطاع بن شرقي خامس الأهداف في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 77 تمكن كريم احمد بامبو البديل من احراز سادس ، والكل توقع أن المباراة ستنتهي على ذلك ولكن لاعبي الزمالك من احرازالهدف السابع في الدقيقة 80 لتنتهي المباراة على ذلك في انتظار مباراة العودة يوم 23/8 في مصر،
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