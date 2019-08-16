الزمالك يكتسح ديكاداها الصومالي في دوري أبطال أفريقيا

استهل الزمالك اليوم أولى مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا دور 64 بمباراة سهلة وبسيطة، تمكن من خلالها الكابتن طارق يحيي بفرض سيطرته على مجريات الأمور في أغلب أوقات المباراة، وشهدت تشكيلة الزمالك بظهور مجموعة من الصفقات الجديدة التي تعاقدت معها مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور، يستهل الزمالك مشواره بملاقاة فريق ديكاداها الصومالي على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، وهو ملعب الفريق الصومالي، وبدأ الزمالك المباراة بتشكيلة متنوعة بمشاركة الصفقات الجديدة وجاءت كالتالي محمد عواد لحراسة المرمى -محمد عبد الشافي (شيفو) -عبدالغني- الونش- النقاز- محمد حسن- محمود عبدالعزيز- شيكابالا-اوباما- اشرف بنشرقي – عمر السعيد.

نتيجة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي