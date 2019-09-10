الزمالك يكتسح بيراميدز بثلاثية

جمعت اليوم المباراة المنتظرة بين كل من الزمالك المصري و بيراميدز لنهائي كأس مصر على ستاد برج العرب بقيادة الحكم ماريان رادو بيتريسكو .







وكانت تشكيلة الفريقان كالآتي

الزمالك :خطة 4-2-3-1







محمد عواد فى حراسة المرمى وخط الدفاع ضم كل من عبدالله جمعة و حمدي النقاز – محمد عبدالغني و محمود علاء و اما في خط الوسط فنجد كل من فرجاني ساسي و طارق حامد ثم نجد في مراكز متقدمة كل من محمد أوناجم و أشرف بن شرقي اضافتا الى يوسف إبراهيم “أوباما” و في خط الهجوم نجد مصطفى محمد.

بيراميدز : 4-5-1







في حراسة المرمى نجد أحمد الشناوي في خط الدفاع نجد كل من أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي و رجب بكار في وسط الميدان نجد كل من إبراهيم حسن – إسلام عيسى – نبيل عماد “دونجا” – عبدالله السعيد و إيريك تراوري و نجد مهاجم وحيد وهو جون أنطوي







بدأت المباراة بسيطرة نسبية لفريق القلعة حيث كان النسق سريع بين الفريقان حيث حاول كل من كل من حمدي النقاز و يوسف إبراهيم “أوباما” فتح ثغرات في الجهة اليمنى للمنافس و لكن دون جدوى تذكر في المقابل فقد رد ريق الأهرام بعمليات سريعة لإيجاد ثغرات في العمق و لكن ايضا دون جدوى تذكر.

مع بداية الشوط الثاني بدون تغيرا لا في اللاعبين و لا في اللعب فقط تواصلت محاولات كل من شيكابالا و النقاز لفتح ثغرات في الجهة اليمنى و لكن دون خطر يذكر وكان الرد من بيراميدز يأتي من العمق عن طريق المهاجم أنطوي.

في حدود الدقيقة 52 تمكن ابناء الصربي ميتشو من تسجيل الهدف الأول عن طريق يوسف إبراهيم أوباما بعد تمريرة رائعة من المتألق شيكابالا، توالت محاولات الأهرام الرجوع في المباراة لكن دفاع القلعة البيضاء كان حصنا جدا مما دفع الفرنسي إلى الدفع بمهاجم وهو عبده لومالا، سبب هذا التغير و تقدم فريق الأهرام في محاولة الى تعديل النتيجة إلى فتح مساحات أمام فريق الزمالك الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65 من عمر المباراة عن طريق أشرف بنشرقي بتسديدة رأسية .

انطلق فريق بيراميدز في الهجوم المكثف طمعا في تذليل الفارق أو حتى التعديل و هذا ما جعله يسيطر على الملعب و لكن كل محاولاتهم بائت بالفشل حتى بعد التغيرات التي قام بها المدرب الفرنسي حيث قام بتغير كل من أحمد على بدلا من أنطوي و إسلام عيسى بدلا من محمد فاروق. في المقابل فأن الزمالك قام بهجوم منظم كلل بهدف ثالث عن طريق أشرف بنشرقي الذي سجل ثنائية ، و بهذا يكون الزمالك قد حقق الكأس 27 في تاريخه و يكون أول فريق مصري يحقق هذا اللقب دون ان يتلقى أي هدف في مرماه.