أخبار الرياضة

الزمالك يفوز على فيوتشر بهدف ويستمر في صدارة الدوري المصري

عبد الرحمن رضا

فاز نادي الزمالك المصري بقيادة المدير الفني فيريرا، على نظيره نادي فيوتشر بقيادة المدير الفني علي ماهر، في الجولة ٢٧ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يفوز على فيوتشر بهدف ويستمر في صدارة الدوري المصري

الونش يحرز هدف الفوز

وأحرز مدافع الزمالك محمود الونش هدف المباراة الوحيدة عن طريق رأسية، بعد تمريرة عرضية من نجم الزمالك أحمد سيد زيزو هداف الدوري المصري الممتاز.

هل يكمل الزمالك صفقة ضم عبدالله السعيد .. المستشار مرتضى منصور يحسم الموقف

خلال ساعات.. الأهلي يحسم صفقة نجم فيوتشر.. واللاعب يرحب بالانتقال للقلعة الحمراء

الزمالك في صدارة الدوري

واصل نادي الزمالك الفارس الأبيض الفوز للمرة السادسة على التوالي في مباريات الدوري المصري، ليصل للنقطة ٦٣ متصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز، دون منافس متساويًا معه في النقاط.

ويبقى ترتيب الدوري المصري كالتالي :

المركز الأول نادي الزمالك ٦٣ نقطة من ٢٧ مباراة

المركز الثاني نادي بيراميدز ٥٩ نقطة من ٢٧ مباراة

المركز الثالث النادي الأهلي ٥٤ نقطة من ٢٥ مباراة

المركز الرابع نادي فيوتشر ٤٢ نقطة من ٢٧ مباراة

المركز الخامس نادي طلائع الجيش ٤١ نقطة من ٢٧ مباراة

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.