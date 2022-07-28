الزمالك يفوز على فيوتشر بهدف ويستمر في صدارة الدوري المصري

فاز نادي الزمالك المصري بقيادة المدير الفني فيريرا، على نظيره نادي فيوتشر بقيادة المدير الفني علي ماهر، في الجولة ٢٧ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الونش يحرز هدف الفوز

وأحرز مدافع الزمالك محمود الونش هدف المباراة الوحيدة عن طريق رأسية، بعد تمريرة عرضية من نجم الزمالك أحمد سيد زيزو هداف الدوري المصري الممتاز.

الزمالك في صدارة الدوري

واصل نادي الزمالك الفارس الأبيض الفوز للمرة السادسة على التوالي في مباريات الدوري المصري، ليصل للنقطة ٦٣ متصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز، دون منافس متساويًا معه في النقاط.

ويبقى ترتيب الدوري المصري كالتالي :

المركز الأول نادي الزمالك ٦٣ نقطة من ٢٧ مباراة

المركز الثاني نادي بيراميدز ٥٩ نقطة من ٢٧ مباراة

المركز الثالث النادي الأهلي ٥٤ نقطة من ٢٥ مباراة

المركز الرابع نادي فيوتشر ٤٢ نقطة من ٢٧ مباراة

المركز الخامس نادي طلائع الجيش ٤١ نقطة من ٢٧ مباراة