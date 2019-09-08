الزمالك يسجل هدفين ضد بيراميدز عن طريق يوسف أوباما وأشرف بنشرقي







بدأت أحداث الشوط الثاني من مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز، حيث بدأت المباراة على أرض استاد برج العرب، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر، والتي يتم بثها على قناة On Sport وكذلك قناة نايل سبورت التي يعلق عليها جينرال الإعلام مدحت شلبي.







أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز ليوسف أوباما وأشرف بنشرقي

انتهى الشوط الأول بنتيجة تعادل سلبي للفريقين، وكان أداء الفرقين جيد إلى حد ما ويليق بالنسخة رقم 87 لنهائي كأس مصر، ومع بداية الشوط الثاني، سجل فريق نادي الزمالك الهدف الأول عن طريق اللاعب يوسف أوباما، وذلك بعد أسيست عالي من اللاعب شيكابالا، الذي بدأ به الصيربي ميشو المباراة، ثم يتفوق نادي الزمالك مرة أخري على نادي بيراميدز ليسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب أشرف بنشرقي في الدقيقة 63 من زمن مباراة الشوط الثاني، لكي تكون نتيجة المباراة 2-0 لنادي الزمالك.







حكام اللقاء الرومانيين

أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “Facebook” عن أسماء الحكام الرومانيين في نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهرامات، اختارت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور فريقًا من الحكام الرومانيين بقيادة بيتريسكو لإدارة المباراة النهائية لكأس مصر، ويضم طاقم الحكام الرومان: بيتريسكو حكمًا، حكم مساعد الحكم أدريان رادو، المساعد الثاني ميرسا أوربوليت، ومارشال بيرسان القاعدة الرابعة.







أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أن النادي باع 8000 تذكرة للمباراة بين الزمالك والأهرامات في نهائي كأس مصر الذي سيقام على ملعب برج العرب في الساعة 8:00 مساء الأحد، حيث تم طرحه للبيع في منافذ صباح يوم السبت.