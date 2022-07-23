الزمالك يرفض رحيل الجزيري عن الفريق بأمر من فيريرا

تألق اللاعب الدولي التونسي سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك المصري في الفترة الأخيرة من الدوري المصري وأحرز عدد من الأهداف ساهمت بشكل كبير في تصدر الزمالك البطولة، ويأمل نادي الزمالك في المحافظة على نجومه من اللاعبين الدوليين خاصةً بعد رحيل كلاً من أشرف بن شرقي ومحمد أو نجم عن الفريق بعد انتهاء عقدهما، ويسعى النادي في تعويض رحيل الثنائي مع الإبقاء على نجوم الفريق الأبيض.

فيريرا يتمسك بالجزيري ويرفض رحيله

ورفضت إدارة النادي فكرة رحيل اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري عن النادي وأكدت أن فكرة الرحيل مرفوضة تماماً في ظل محافظة النادي على لاعبيه، وجاء ذلك بناءاً على تعليمات من المدير الفني البرتغالي فيريرا الذي أكد على رغبته في استمرار الجزيري مع الفريق وعدم رحيله خلال الانتقالات الصيفية، وكان قد طلب الجزيري الموافقة على رحيله لخوض تجربة الاحتراف إلا أن الإدارة كانت لها رأي أخر وقررت عدم الاستغناء عن اللاعب.

موقف نادي الزمالك في الدوري الممتاز

ويستكمل نادي الزمالك مبارياته في الدوري المصري الممتاز وهو في كامل تألقه بعد الفوز الأخير ببطولة كأس مصر على حساب النادي الأهلي بهدفين لهدف، ويحتل نادي الزمالك المركز الأول في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة ويتبقى تسعة مباريات، ويأمل النادي الأبيض في حصد البطولة المفضلة لدى جماهيره بعد حصد لقب كأس مصر من النادي الأهلي.