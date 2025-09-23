أخبار الرياضة

الزمالك يخوض مواجهة الجونة من أجل الانفراد بالصدارة

أحمد المدبولي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة هامة مساء غدٍ الثلاثاء أمام فريق الجونة في مسابقة الدوري.

المباراة سوف تكون في تمام الثامنة مساءا على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

صدارة الدوري

يدخل الزمالك المباراة وهو على قمة الترتيب برصيد 16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة.

ويرغب في استغلال تعثر المصري مؤخرا بالتعادل السلبي أمام فاركو ضمن نفس الجولة وخسارة الفريق البورسعيدي نقطتين.

وذلك من أجل زيادة فارق النقاط بينه وبين المنافسين ومزيد من الانفراد بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري

غيابات مؤثرة

يواجه الفريق غيابات هامة في اللقاء، حيث يغيب كل من خوان بيزيرا، محمود الونش، ومحمود بنتايج للإيقاف.

بالإضافة إلى المصابين محمد شحاتة ومحمود جهاد، بجانب غياب الجزيري لأسباب فنية ومحمد السيد لتواجده مع منتخب الشباب.

هل تتوقع أن ينجح الزمالك في الحفاظ على صدارته رغم هذه الغيابات؟ 🤔

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


