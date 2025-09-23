الزمالك يخوض مواجهة الجونة من أجل الانفراد بالصدارة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة هامة مساء غدٍ الثلاثاء أمام فريق الجونة في مسابقة الدوري.

المباراة سوف تكون في تمام الثامنة مساءا على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

صدارة الدوري

يدخل الزمالك المباراة وهو على قمة الترتيب برصيد 16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة.

ويرغب في استغلال تعثر المصري مؤخرا بالتعادل السلبي أمام فاركو ضمن نفس الجولة وخسارة الفريق البورسعيدي نقطتين.

وذلك من أجل زيادة فارق النقاط بينه وبين المنافسين ومزيد من الانفراد بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري

غيابات مؤثرة

يواجه الفريق غيابات هامة في اللقاء، حيث يغيب كل من خوان بيزيرا، محمود الونش، ومحمود بنتايج للإيقاف.

بالإضافة إلى المصابين محمد شحاتة ومحمود جهاد، بجانب غياب الجزيري لأسباب فنية ومحمد السيد لتواجده مع منتخب الشباب.

هل تتوقع أن ينجح الزمالك في الحفاظ على صدارته رغم هذه الغيابات؟ 🤔