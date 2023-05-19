الزمالك يحقق فوز صعب على اسوان

حقق الزمالك فوزا صعبا على فريق أسوان وأحرز الهدف إبراهيما نادى السنغالي من تمريرة حاسمة من مصطفى شلبي لينتقم الزمالك من فريق التماسيح من الهزيمة في الدور الأول

ويحتل الزمالك بالفوز على أسوان المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الممتاز بعدد نقاط 46، لينعش الآمال من جديد في حلم الوصول لدوري أبطال أفريقيا معلق الآمال على تعثر كل من فيوتشر والأهرام، بشرط استمرار نغمة الانتصارات، وكان الرمال قد لعب 27 مباراة فاز في 13 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، ولحقته الخسارة في 7 مباريات

وقد قرر الجهاز الفني بقيادة للكولمبي خوان كارلوس اوسيوريو منح اللاعبين راحة سلبية ليوم واحد، يوم الجمعة ومن المقرر استئناف التدريبات السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لملاقاة فريق الداخلية

تشكيلة الزمالك وأسوان فى المباراة

تشكيلة الزمالك تتكون من خط الدفاع: حاتم سكر، حسام عبد المجيد، محمود شبانة، حمزة المثلوثي. خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيف جعفر. خط الوسط الهجوم: مصطفى شلبي، إبراهيما نداي أحمد سيد «زيزو». خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

واس أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي أسوان، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الزمالك المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين.

وجاءت تشكيلة أسوان كالتالي: حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد فتحي كاستيلو، محمد عطوة، ميدو مصطفى، أحمد دحروج

خط الوسط: عماد فتحي، رافائيل أياجوا، بلال سيد

خط الهجوم: أحمد خالد، حسام عرفات، محمد حمدي زكي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حاتم سكر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “رواقا” – أحمد سيد “زيزو”- محمود عبد الرازق “شيكابالا”، خط الهجوم: إبراهيما نداي- سيف الجزيري –مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق ومحمود شبانة ومصطفى الزناري ومحمد حسام “بيسو” وسيف جعفر وأحمد بلحاج وسيد عبد الله “نيمار” وسامسون أكينولا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعدما لعب 26 لقاء حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

بينما يحتل أسوان المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا. وإن: