الزمالك يحقق الفوز العاشر على التوالي في الدوري بعد الفوز على فاركو

واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي البروفيسور “فيريرا”، نظيره نادي فاركو ضمن منافسات الجولة ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة شهدت ندية وإثارة بين لاعبي الفريقين، ولم يتم إحراز سوى هدف وحيد خلال المباراة بسبب الضغط من قبل الفريقين.

موعد مباراة الزمالك أمام فاركو في الدوري

كانت المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ال ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي اليوم الثالث من الجولة السابق ذكرها.

هدف الزمالك في مرمى فاركو

وأحرز هدف الزمالك في مرمى فاركو اللاعب الشاب ونجم الزمالك في المباراة في الدفاع والهجوم معاً “حسام عبدالمجيد”، عن طريق ركلة ركنية بقدم هداف الدوري المصري لهذا العام أحمد سيد زيزو، وأحرزها حسام عبدالمجيد برأسية في مرمى محمد صبحي حارس نادي فاركو.

ترتيب الدوري المصري الآن

يحتل نادي الزمالك المصري ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على نادي فاركو ووصوله للنقطة ٧٥ بعد لعب ٣١ مباراة خلال مسابقة الدوري العام، وجاء ترتيب الدوري عقب مباراة الزمالك وفاركو كالتالي:

المركز الأول نادي الزمالك بمجموع ٧٥ نقطة خلال ٣١ مباراة.

المركز الثاني نادي بيراميدز بمجموع ٦٥ نقطة خلال ٣٠ مباراة.

المركز الثالث النادي الأهلي بمجموع ٦٣ نقطة خلال ٣٠ مباراة.

المركز الرابع نادي فيوتشر بمجموع ٥٠ نقطة خلال ٣١ مباراة.

المركز الخامس نادي طلائع الجيش بمجموع ٤٩ نقطة خلال ٣١ مباراة.

وبذلك يتبقى للنادي الأبيض والفارس الأبيض لهذا الموسم ٣ مباريات في الدوري المصري لكي يتوج رسمياً بالبطولة، وتكون هي البطولة الثانية على التوالي من مسابقة الدوري المصري، وتكون البطولة الرابعة عشر من الدوري في تاريخ الفارس الأبيض.

ويستطيع نادي الزمالك أن يضمن لقب الدوري من خلال الفوز في مباراة وحيدة من المباريات الثلاثة المتبقية، دون النظر إلى أي نتائج أخرى من قبل أي نادي آخر سواء كان الأهلي أو بيراميدز حتى وأن فازا الفريقان بكافة المباريات المتبقية لهم في مسابقة الدوري.