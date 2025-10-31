الزمالك يحسم مصير المدرب يانيك فيريرا بعد تراجع النتائج

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قراره النهائي بشأن مصير المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، عقب سلسلة من النتائج السلبية التي ضربت الفريق في الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الزمالك أربع مباريات متتالية دون أي فوز، حيث تلقى هزيمة أمام الأهلي وتعادل في ثلاث مواجهات أمام غزل المحلة والجونة والبنك الأهلي، ما أثار استياء جماهير القلعة البيضاء ودفع الإدارة لإعادة النظر في مستقبل الجهاز الفني.

الزمالك يبلغ مديره الرياضي بالقرار

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الزمالك أخطرت المدير الرياضي جون إدوارد بقرارها بعدم استمرار يانيك فيريرا في منصبه كمدير فني للفريق الأول.

وطلب إدوارد تأجيل القرار لحين نهاية بطولة السوبر المصري، إلا أن مجلس الإدارة تمسك بقراره، مؤكدًا أن التغيير أصبح ضروريًا في ظل تراجع الأداء والنتائج.

خاص لـ "بطولات"✅ ✍إدارة الزمالك تخطر جون إدوارد بقرار عدم استمرار فيريرا ✍جون إدوارد طلب استمرار المدرب لحين نهاية السوبر ولكن إدارة الزمالك اخطرته باتخاذ القرار ✍فيريرا لم يتم اخطاره بالقرار حتى الآن والساعات المقبلة قد تشهد الإعلان الرسمي من جانب النادي pic.twitter.com/FAetFHlfTe — Btolat.com (@Btolat) October 31, 2025

الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة

حتى اللحظة، لم يتم إبلاغ فيريرا رسميًا بقرار الإقالة، لكن الإعلان الرسمي متوقع خلال الساعات المقبلة من قبل النادي عبر بيان رسمي.

الزمالك أمام طلائع الجيش ثم بيراميدز في السوبر

يواصل الفريق الأبيض استعداداته لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري، على أن يلتقي بعدها بيراميدز في كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل، وهي المباراتان اللتان قد تشهدان ملامح الجهاز الفني الجديد للفريق.