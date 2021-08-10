الزمالك يتصدر.. ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الزمالك اليوم

بعد اشتعال المنافسة في الدوري المصري الممتاز بين النادي الأهلي ونادي الزمالك لحمل صدارة الدوري المصري والجلوس على عرش الصدارة بفارق النقاط، أصبح جميع المواطنين في مصر يبحث عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أن النادي الأهلي وفريق الزمالك يتنافسان على المركز الأول في ترتيب الدوري وهذا ما جعل أجواء الدوري المصري مليئة بالشغف والحماس، حيث يسعى كلا الفريقين في الحصول على لقب الدوري لهذا الموسم الذي شهد منافسة كبيرة بين الفريقين، ومن خلال مقال اليوم سنقوم بتحديث جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومعرفة نقاط الفرق التي تدخل في منافسات الدوري المصري فقط تابعوا معنا.

شهد الموسم الحالي الكثير من التوقفات وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في مصر وفي جميع أنحاء العالم وهذا سبب استمرار الدوري المصري حتى الآن، وكان من المقرر له أن ينتهي منذ فترة طويلة، وبسبب أزمة الفيروس اتخذت الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم إجراءات لحماية مواطنيها من الإصابة بعدوى الفيروس، ومن جانيها قامت الحكومة المصرية على الفور باتخاذ قرار حاسم ينص بتأجيل منافسات الدوري المصري الممتاز، كما ان هناك سبب آخر لتوقف الدوري المصري وهو أن هناك بعض اللاعبين شاركوا مع المنتخب الأولمبي ضمن بطولة أولمبياد طوكيو 2021 ليتم الإعلان عن الجدول الجديد خلال الفترة المقبلة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2021 – 2022.

يبدو أن جميع محبي ومشجعي نادي الزمالك المصري يبحثون الآن على محرك بحث جوجل الشهير عن ترتيب فريق الزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري خاصة بعد مباراة اليوم التي خاضها نادي الزمالك أمام نادي الاتحاد السكندري، واستطاع نادي الزمالك أن يحقق الفوز بجدارة على حساب نظيره نادي الاتحاد السكندري وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل لصالح الزمالك مقابل هدف واحد من نادي الاتحاد السكندري، وبهذا الفوز استطاع نادي الزمالك أن يقفز إلى المركز الأول حاملاً في رصيده الثلاث نقاط التي نالها من فوزه على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم، وبذلك يصبح رصيد الزمالك 67 نقطة بينما يحتل منافسه نادي الأهلي المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري حاملاً في رصيده 64 نقطة، ويبدو أن المنافسة ما زالت جارية وصاحبة معها أجواء من الحماس والإثارة لتحديد مصير لقب الدوري في المنافسات القادمة.