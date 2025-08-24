أخبار الرياضة

الزمالك يتخذ إجراءات قانونية ضد تامر عبد الحميد

أحمد المدبولي

أفاد مصدر مطلع من داخل نادي الزمالك بأن الإدارة قررت اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد نجم النادي السابق في فترة الثمانينيات تامر عبد الحميد.

وذلك رداً على تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها مجلس الإدارة بـ “الفساد”، وتحدث عن احالة بعض أعضاء الادارة البيضاء الى النيابة العامة.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي بصدد رفع عدة دعاوى قضائية ضد عبد الحميد.

مشيراً إلى أن الأمر قد يمتد إلى شطب عضويته من النادي بناءً على نتيجة التحقيقات في تجاوزاته.

وأضاف المصدر أن مجلس الإدارة لن يتهاون في الدفاع عن سمعته وحقه ومن يتجاوز بهذا الشكل.

خاصة بعد أن قدم أعضاؤه ومحبو النادي دعماً مالياً كبيراً وصل إلى 800 مليون جنيه في هدوء تام، وهو ما يؤكد حرصهم على مصلحة النادي.

أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


