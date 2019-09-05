الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. و الأبيض موقفنا سليم







أصبح نادي الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم 2019-2020، وذلك بعدما أرسل الاتحاد الإفريقي “الكاف” خطابًا رسميًا، إلى الأبيض يخطره خلاله بأنه على النادي القيام بسداد المستحقات المتأخرة للاعب الفريق السابق عبد الله سيسيه، و في حال عدم السداد سيتم استبعاد الفريق من المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية.







و كان اللاعب عبد الله سيسيه، حصل على حكم من المحكمة الرياضية، و الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بتحصيل مستحقاته من نادي الزمالك المصري، ولكن الفريق الأبيض لم يسددها حتي الآن، على الجانب الآخر كان قد توجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بطلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لمخاطبة نادي الزمالك بضرورة سداده لمستحقات اللاعب عبد الله سيسيه المتأخرة قبل نهاية الشهر الجاري، و تبلغ المستحقات 160 ألف دولار ، وكان اللاعب انتقل إلى الزمالك في عام 2012 قادمًا من النادي المصري البوسعيدي، و رحل عن الفريق في عام 2016، بعدما لعب عام واحد للفريق، و تخللت هذه الفترة إعارة اللاعب إلى نادي اتحاد الشرطة المصري و الاتحاد الليبي.

على الجانب الآخر، علق نادي الزمالك على هذا التهديد، بأنه دفع المستحقات بالفعل، و لم يتبقى أي مستحقات متأخرة للاعب عبد الله سيسيه لاعب الزمالك السابق، حيث كان من المفترض أن يحصل النادي الأبيض علي مكافاة التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية كاملة ، ولكنه استلمها ناقصة 160 ألف دولار، و اخبر الكاف نادي الزمالك حينها أن المبلغ الناقص هو قيمة مستحقات اللاعب عبد الله سيسيه، و أنه تم خصمها و منحها للاعب بالفعل.







كما أكد مسؤولو القلعة البيضاء، أن موقف النادي سليم و أن الخطأ لدي الاتحاد الإفريقي هو من لم يخطر الاتحاد الدولي بدفع مستحقات اللاعب عبد الله سيسيه المتأخرة، لذلك أرسل الفيفا خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم بشكل تلقائي، يذكر، أن الفارس الأبيض قد تخطي فريق ديكيداها بطل الصومال في دور الـ64 في بطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 13 هدف دون رد في مجموع لقائي الذهاب و الإياب، و بذلك تأهل إلى الدور الـ32 في البطولة و التي سيلاقي به فريق جينيريشن السنغالي، في يوم الرابع عشر من الشهر الجاري.