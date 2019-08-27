الزمالك في معسكر مغلق في الإسكندرية استعداداً لمباراة مصر المقاصة في برج العرب

الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم الثلاثاء في الإسكندرية، تحت قيادة المدرب “الصربي ميشو” كجزء من آخر الاستعدادات للمباراة ضد مصر المقاصة، والتي ستُعقد غداً الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب برج العرب في الدور ربع النهائي من كأس مصر، ويحث المدرب الجديد لنادي الزمالك “الصربي ميشو” من خلال المعسكر اليوم، على زيادة التركيز في تلك المباراة في الكأس، حيث يريد مجلس إدارة النادي الحفاظ على اللقب الذي فاز به في النسخة الأخيرة من الكأس ضد سموحة.

يقوم “الصربي ميشو” بإعداد تدريب متخصص للمهاجمين من أجل زيادة معدل استغلال الفرص أمام مرمى الخصم للتأكيد على أن فقدان الفرص السهلة قد يكلف الفريق الكثير في التصفيات مثل لقاء الغد، وقد سيطر الصربي ميشو ذو الخبرة على الموسم المقبل بعد أن ترك منصبه في أورلا ندو بايرتس.

الصربي ميشو مديراً فنياً لنادي الزمالك

بحث نادي الزمالك المصري عن مدرب جديد منذ هزيمته أمام منافسه الشرس “النادي الأهلي المصري” في المباراة الأخيرة من الموسم، والتي استحوذ المدرب المصري إيهاب جلال على تدريب نادي الزمالك بدلاً من “كريستيان جروس” الذي انتهى عقده ورفض الزمالك تمديده.

كما أجرى مجلس إدارة نادي الزمالك العديد من المقابلات مع عدة مرشحين لهذا المنصب من بينهم رامون دياز، وخاميي باتشيكو، وجوسوا لدو فريرا، وقد أدار الأخيران الزمالك في الماضي، كما أكد رئيس النادي المثير للجدل مرتضى منصور أن سيرود فيتش صاحب لقب “ميشو” هو مدير الاختيار الثالث للنادي.

عبر ميشو عن سعادته بعد أن أصبح المدرب الجديد للزمالك

صرح ميشو بعد اختياره مديراً فنياً لنادي الزمالك المصري قائلاً: لقد عملت مدرباً في أفريقيا منذ 19 عامًا، وعملت في سبع دول وزرت 50 دولة من أصل 54 دولة أفريقية، لكن اليوم يمكنني القول أن حلمي أصبح حقيقة بعد تولي الزمالك، لدينا فريق رائع والذي يضم أفضل اللاعبين التونسيين، أفضل ثلاثة لاعبين مغاربة، بالإضافة إلى أفضل اللاعبين المصريين، والنادي لديه كل عوامل النجاح، كما أن الزمالك هو نادي خاص تحبه بمجرد دخوله، واختتم حديثه قائلاً: “لقد نجح اللاعب البالغ من العمر 49 عامًا في جميع أنحاء إفريقيا، بما في ذلك نادي الهلال السوداني، والشباب الأفريقيين في تنزانيا، والزي الرسمي الأوغندي SCV Kampala، وينضم إلى عمالقة القاهرة في صفقة مدتها سنة واحدة.

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