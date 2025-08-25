الزمالك ضد فاركو.. مواجهة قوية في الجولة الرابعة من الدوري المصري 2025-2026

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمتابعة مواجهة مرتقبة تجمع بين الزمالك ضد فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، حيث يسعى كل فريق لاقتناص نقاط المباراة وتعزيز موقفه في جدول الترتيب خاصة بعد الصفقات الكبيرة التي أجراها الطرفان في سوق الانتقالات الصيفية، فالزمالك دعم صفوفه بـ 10 صفقات أبرزها شيكو بانزا وعبد الحميد معالي والبرازيلي خوان ألفينا، فيما عزز فاركو قائمته بتعاقدات مؤثرة مثل يوسف سيد عبد الحفيظ وتيو فرنانديز.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام فاركو غدًا الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025 على ملعب الإنتاج الحربي في واجدة من أقوى مواجهات الجولة الرابعة بالدوري المصري، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مواجهة الزمالك ضد فاركو بشكل حصري، حيث خصصت القناة استوديو تحليلي مميز يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أجواء المباراة قبل انطلاقها وبعد صافرة النهاية.

ترتيب الزمالك وفاركو قبل اللقاء

يدخل الفريقان المباراة وسط منافسة شرسة في جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يحتل فريق الفرسان المركز ال3 برصيد 7 نقاط حققهم من خلال الفوز في لقائين والتعادل في لقاء، على الصعيد الأخر يحتل فاركو المركز الـ21 برصيد نقطة واحدة، ويسعى الزمالك لتعزيز رصيده من النقاط لمطاردة القمة بجوار المصري وبيروجيت، بينما يأمل فاركو في تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن مراكز الخطر بعد البداية المتعثرة.