الزمالك بطل كأس مصر| الزمالك يتوج بالكأس بعد الفوز على نادي بيراميدز بنتيجة 3-0







انتهت مباراة نهائي كأس مصر، بفوز فريق نادي الزمالك على فريق نادي بيراميدز، وذلك بنتيجة 3-0 عن طريق اللاعب يوسف أوباما واللاعب أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي، وذلك في الشوط الثاني من زمن اللقاء، وقد أدى الفريقين مباراة عظيمة،







الزمالك يفوز بنهائي كأس مصر

نادي الزمالك يحافظ على كأس مصر، ليستمر في عرين الأبيض الكأس رقم 27 من كأس مصر لنادي الزمالك، كما يستحق نادي الزمالك الفوز اليوم على نادي بيراميدز حيث أدى مباراة رائعة، يظهر فيها ذكاء المدرب الصيربي ميشو، كما يظهر اللاعب أشرف بنشرقي الذي أثبت وجوده ضمن التشكيلة الأساسية لنادي الزمالك، ويأتي اللاعب مصطفى محمد أيضاً ليكسب ثقة المدرب ميشو وكذلك ثقة الجماهير، ولنا عودة مع الأباطشي شيكابالا الذي عاد للعرين الأبيض وبكل قوة، حيث بدأ به المدرب الصيربي ميشو اللقاء، وقد أثبت شكابالا جدارته اليوم بأسيست عالمي للاعب يوسف أوباما ليسجل أول أهداف اللقاء.







أهداف مباراة الزمالك اليوم

سجل اللاعب يوسف أوباما أول أهداف لقاء الزمالك وبيراميدز اليوم، وذلك بعد تمريره عالمية من أقدام اللاعب شيكابالا الذي يعود لنادي الزمالك بكل قوة، ثم يأتي اللاعب أشرف بنشرقي ليسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك في الدقيقة 63 من زمن المباراة، وفي الدقيقة 83 يفتح الزمالك أبوابه ليحتفظ بكأس مصر عن طريق تسجيل الهدف الثالث عن طريق اللاعب فرجاني ساسي، وتعتبر مباراة اليوم إضافة للمدرب الصيربي ميشو، الذي سينال ثقة نادي الزمالك إدارة وجمهور، وكذلك اللاعب أشرف بنشرقي ومصطفى محمد.