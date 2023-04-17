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الزمالك بطل الدوري.. وأول تعليق من مرتضى منصور

محمد الشيمي

تغلب نادي الزمالك على الأهلي في المباراة الثانية من الدور النهائي لبطولة دوري الكرة الطائرة على ملعب صالة حسن مصطفى، بمجموع الأشواط 3-2، وفاز الزمالك بأول شوطين بنتيجتي 25-20و26-24، وقلب الأهلي تأخره بشوطين إلى تعادل بشوطين لمثلهما بنتيجتي 25-23 و 25-12، قبل اللجوء للشوط الخامس، ليحسم الزمالك المباراة في النهاية ويحقق لقب دوري الكرة الطائرة المصري للمرة الثانية على التوالي، ليرفع أبناء ميت عقبة رصيد نادي الزمالك إلى 28 لقب دوري، بينما حقق الأهلي لقب دوري الكرة الطائرة 33 مرة.

مشوار الأهلي والزمالك

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حسم الأهلي تواجده في الدور النهائي بعد الفوز على سموحة بنتيجة ٢ لصفر في مجموع لقاءات الدور قبل النهائي.

أما الزمالك فتأهل للدور النهائي بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة ٢-١ في مجموع مباريات الدور نصف النهائي.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، أن نهائي الدوري سيقام بنظام ” بيست أوف ثري” وهو ما يعني تتويج الفريق الفائز بمباراتين من أصل 3 لقاءات بلقب البطولة.

تهنئة المستشار مرتضى منصور

تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالتهنئة للفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه على حساب غريمه النادي الأهلي.

وأثنى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الأداء الرجولي للاعبي فريق الكرة الطائرة، وأشاد بالجهاز الفني والمجهود المبذول من الجميع من أجل حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

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محمد الشيمي

مهتم بكرة القدم العربية والعالمية وتحليل أداء اللاعبين، محب للكتابة عن الوطن العربي والمواضيع الرائجة في شتى المجالات، محرر بموقع نجوم مصرية.

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