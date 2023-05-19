الزمالك، وأسوان: أوسوريو يحذر، والرمادي يطمع في الانتصار

قبل لقاء الزمالك وأسوان الكولومبي أوسوريو يحذر اللاعبين من التراخى واحمد الرمادي يطمع في الانتصار

الزمالك يخوض مباراة أسوان من أجل مصالحة الجماهير وتصحيح المسار في الدوري العام

يخوض الزمالك مواجهة قوية ومثيرة ضد نادى أسوان في الثامنة مساء اليوم الخميس على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد الهزيمة التي تكبدها الفريق الملكي على يد الدراويش، من المتوقع أن يشهد لقاء اليوم ضد فريق الجنوب طابع الإثارة والمتعة لرغبة الفريقين في حصد نقاط المباراة.

ويبحث الزمالك عن تصحيح المسار، ومصالحة جماهيره بعد الأداء الباهت للاعبين أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية، مما وضع الزمالك في وضع صعب بضياع حلم الوصول إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل

ويحتل الزمالك الآن المركز الرابع برصيد 43 نقطة

ويطمع أسوان فى تكرار الفوز على فريق الزمالك وذلك لتحسين موقف الفريق الجنوبي في ترتيب جدول الدوري.

ويركز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الملكي على علاج الأخطاء الدفاعية الكبيرة، حتى لا يقع فيها اللاعبون أمام فريق أسوان تماسيح النيل، كما حذر اللاعبون من التراخي أمام مرمى المنافس، ونصح بعدم التسرع في إنهاء الهجمات مطالب اللاعبين باستغلال أي فرصة، لتسجيل هدف مبكر

كما يدرس الكولومبي تغيير طريقة اللعب في مباراة الليلة وإعادة اللاعبين إلى مراكزهم بعد التوظيف الخاطئ والمختلف في مباراة الدراويش في اللقاء الماضي التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري وانتهت بفوز الفريق الدراويش 2/1، وذلك بعد خوض الكولومبي لقاء الإسماعيلي بطريقة لعب مختلفة عن التي اعتاد عليها الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، وكانت طريقة لعب الكولومبي أقرب ل 3-3-3-1، مع تغيير مراكز اللاعبين

ويعود بعد الإيقاف اللاعب التونسي حمزة المثلوثى إلى موقعة في الجبهة اليمنى لتعويض النقص العددي الذي يشهده فريق الزمالك في الجبهة اليمنى، حيث شارك أحمد سيد زيزو في مباراة الإسماعيلي كظهير أيمن، ثم حاول الكولومبي تصحيح الخطأ بالدفع باللعب محمود شبانه لسد ثغرة الدفاع في تلك الجبهة وهو ما أدى الى أخطاء كبيرة أمام المرمى أثناء اللقاء والتي جاء منها الهدف الأول.

ويعود دونجا لمركزة في خط الوسط بعد انتهاء فترة الإيقاف ومن المتوقع أن يدفع الكولومبي به للاستفادة منه في ظل النقص الحاد في اللاعبين الأقوياء في مركز وسط المدافع بالفريق الملكي، لذلك من المتوقع أن يقوم الكولومبي أوسوريو بإشراك عماد نبيل دونجا بجانب رواقا من أجل اللعب بثنائي خط وسط.

ويعود حسام عبد المجيد أيضا للعب كمدافع صريح بدلا من محمود حمدي الونش الذي تأكدت إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي وسيغيب على أثرها مدة لا تقل عن 6 شهور، ويلعب عبد المجيد بجوار محمود شبانه في خط الدفاع الخلفي

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثى – محمود شبانة- حسام عبد المجيد –سيد عبد الله نيمار، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – سيف جعفر – إبراهيما نادى، خط الهجوم: أحمد سيد “زيزو” – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

على الجانب الآخر طالب أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، للمساعدة في تحسين موقف الفريق في جدول الدوري الممتاز خصوصا أن أبناء الفريق الجنوبي يحتلون المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من حارس المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: محمد مصطفى ميدو، أحمد كاستيلو، محمد عطوة، أحمد دحروج، خط الوسط: بلال السيد، عماد فتحي، حسام عرفات، رفائيل إيجاوا، أحمد خالد، خط الهجوم: محمد حمدي زكي.