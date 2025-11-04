الزحف مستمر.. صلاح يتحرك نحو حصد إنجاز جديد من الريدز

يستمر تألق وإبداع الفرعون والنجم المصري محمد صلاح والذي يواصل كتابة فصول جديدة من تألقه مع نادي ليفربول، بعدما سجل هدفًا في فوز ليفربول على أستون فيلا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

محمد صلاح

وقص محمد صلاح، شريط التسجيل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إثر خطأ فادح من إيمي مارتينيز حارس أستون فيلا، والذي مرر الكرة مباشرة إلى نجم ليفربول، قبل أن يسجل ريان جرافنبرج الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وتمكن محمد صلاح من قيادة فريق ليفربول لإنهاء سلسلة الهزائم التي تعرض لها في الجولات الأربع الماضية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، بالخسارة 2-3 أمام برينتفورد وبنتيجة 1-2 من مانشستر يونايتد وتشيلسي وكريستال بالاس، وذلك قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني الثلاثاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعقب هذا الهدف نجح النجم المصري في الوصول لرقم 250 له بقميص ليفربول بجميع المسابقات، ليدعم موقعه في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، خلف إيان راش صاحب الصدارة برصيد 346 هدفاً، وروجر هانت صاحب الوصافة برصيد 285 هدفاً.

وينقص محمد صلاح تسجيل 35 هدفاً مع ليفربول بمختلف المسابقات لمعادلة رقم روجر هانت علماً بأن عقد النجم المصري مع النادي الإنجليزي ينتهي في صيف 2027.

كما زاد محمد صلاح رصيده من الأهداف في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” إلى 4 بعدما زار شباك أندية بورنموث وبيرنلي وبرينتفورد بالإضافة إلى أستون فيلا، وإلى 4 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، بعدما زار شباك أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن منافسات مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة الهدافين التاريخيين في ليفربول

