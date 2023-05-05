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الريدز يغازل نجمه محمد صلاح أثناء ترويجه تيشرت النادي الجديد “جمال مو طبيعي” والجمهور يعلق “أشيك شباب في إنجلترا”

مصطفى السيد أبو حجازي

تم الإعلان عن تيشرت نادي ليفربول الجديد للموسم القادم، حيث قام بعض لاعبي بإرتداء القميص الجديد وعلى رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح، وذلك قبل مواجهة الفريق المرتقبة بالبريميرليج أمام نادي برينتفورد. 

الريدز يغازل نجمه محمد صلاح أثناء ترويجه تيشرت النادي الجديد "جمال مو طبيعي" والجمهور يعلق "أشيك شباب في إنجلترا"

وقامت صفحة الفريق عبر تويتر بنشر بعض الصور للفرعون المصري والتعليق عليها “جمال مو طبيعي”، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي تغزلت في صلاح قائلة “صلاح شيك أوي، أشيك شباب إنجلترا، ثلاثي خط النار”. 

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ومن المقرر أن يواجه الريدز يوم غد السبت 6 مايو 2023 نظيره برينتفورد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط طموح للمدير الفني الألماني يورجن كلوب في مواصلة الإنتصارات المتتالية لضمان حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 

وبعد خوض ليفربول 34 لقاء هذا الموسم فهو يتواجد في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 59 نقطة، حيث قد تعرض للهزيمة في 9 مباريات، وتعادل في 8 لقاءات، بينما تمكن من تحقيق الفوز في 17 مواجهة. 

أما فريق برينتفورد فهو يحتل المركز التاسع بعد خوضه 34 لقاء، حيث قد إنتصر في 12 مواجهة، وتعرض للهزيمة في 8 مباريات، بينما حقق التعادل في 14 لقاء. 

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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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