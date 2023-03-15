الريال ضد ليفربول “لقاء بطعم الثأر”.. صلاح بنزيما يتصدران التشكيل الأساسي والقنوات الناقلة للمباراة

نتابع بعد قليل وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، المباراة المرتقبة بين قمة ريال مدريد وليفربول في إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022/2023، حيث سوف تقام المباراة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وقد تم الإعلان بشكل رسمي عن تشكيل الفريقين، حيث سيقود محمد صلاح تشكيل الريدز، في مقابل سيقود بنزيما تشكيل الريال.

تشكيل ليفربول في المباراة:-

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الألماني يورجن كلوب عن التشكيل الذي سوف يلعب به مباراة الليلة أمام ريال مدريد في إياب دور ال16 في دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون تشكيل ليفربول كالتالي:-

في حراسة المرمى أليسون بيكر.

في خط الدفاع كلاً من أندي روبرتسون، فان دايك، إبراهيا كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط كلاً من ديبجو جوتا، فابينيو، جيمس ميلنر.

في الهجوم كلا من داروين نونيز ومحمد صلاح.

تشكيل ريال مدريد في المباراة:-

أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن التشكيل الأساسي الذي سوف يخوض مباراته ضد ليفربول في المباراة النارية، والذي جاء كالتالي:-

في حراسة المرمى: كورتوا.

في خط الدفاع كلاً من روديجر وناتشو، ميليتاو، كارفاخال.

في الوسط كلاً من كامافينجا، كروس، مودريتش.

في الهجوم كلاً من فينيسيوس جونيور، كريم ينزيما، فالفيردي.

القنوات الناقلة للمباراة:-

يمكن متابعة المباراة عبر قنوات بين سبورت beIN Sportsالناقل الحصري للمباراة، حيث يمكن متابعة المباراة من خلال ضبط التردد الخاص بالقناة وهى قناة beIN Sports1 HD Premium من خلال الجدول التالي:-

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل التصحيح معدل الترميز نايل سات 11013 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11623 أفقي 27500 5/6

ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة للثأر من الهزيمة الكبيرة التي منى بها فريق ليفربول من ريال مدريد في دور الذهاب، حيث خسر ليفربول المباراة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.