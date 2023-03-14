الريال ضد ليفربول..الريدز يسعى لرد كرامته من الملكي بدوري الأبطال 2023 بذكريات الفوز التاريخي في السانتياغو برنابيو 

يستضيف ملعب السانتياغو برنابيو اللقاء الناري والصعب والذي يجمع ما بين ريال مدريد ضد ليفربول في إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا وذلك يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر مارس لعام 2023 عند الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

واستطاع الملكي من تحقيق انتصار في الجولة الماضية من الدوري الإسباني أمام نادي إسبانيول بثلاثة أهداف لهدف، ليرفع الميرنجي رصيده من النقاط للنقطة 56 في المركز الثاني خلف المتصدر برشلونة، فيما تلقى الريدز هزيمة بالبريميرليج إمام نادي بورنموث بهدف نظيف، ليتجمد رصيد الريدز عند النقطة 42 في المركز السادس.

مهمة شبه مستحيلة للريدز أمام الريال في إياب دوري أبطال أوروبا

وتلقى الريدز هزيمة قاسية من ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال على ملعب الأنفيلد بنتيجة 5 أهداف لهدفين، وبالرغم من تقدم ليفربول بهدفين في أول 14 دقيقة عن طريق نونيز وصلاح، إلا أن الفريق الملكي عاد بقوة وتمكن من التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق هدفي النجم جونيور، وأضاف 3 أهداف خلال الشوط الثاني عن طريق ميليتاو “هدف” وكريم بنزيما “هدفين”، ليجعل مهمة الليفر شبه مستحيلة في لقاء الإياب بملعب السانتياغو برنابيو، حيث يتعين على كتيبة المدير الفني الألماني “يورجن كلوب” الانتصار بفارق ثلاثة أهداف من أجل العودة في النتيجة فقط والذهاب لركلات الجزاء الترجيحية، أو للفوز بفارق أربعة أهداف لحسم التأهل مباشرة.

من هو حكم مباراة الريال ضد ليفربول في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا ؟

وقد تم إسناد مهمة التحكيم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “يويفا” على لقاء الريال ضد ليفربول في اللقاء الذي سينطلق أمسية يوم الأربعاء على ملعب السانتياغو برنابيو للألماني “فيليكس زوير”، وقد كانت المباراة الأخيرة التي قام فيليكس بإدارتها للنادي الملكي كانت أمام جلطة سراي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات من دوري أبطال 2023، والتي تمكن الريال من اكتساح جلطة سراي بنتيجة ستة أهداف نظيفة.

ليفربول يستعيد ذكريات الفوز في السانتياغو برنابيو خلال عام 2009

وقد نشر الحساب الرسمي للريدز عبر موقع تويتر فيديو عن فوز ليفربول في عام 2009 بملعب السانتياغو، وذلك لتحميس اللاعبين قبل معركة الإياب.

حقق الريدز فوزًا لا يُنسى في سانتياجو برنابيو عام 2009 🔴📽#مدريد_ليفربول

pic.twitter.com/Vs8P4oUdfp — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 13, 2023

ما هي تشكيلة الفريقين المتوقعة خلال موقعة الإياب في السانتياغو برنابيو؟

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني المخضرم “أنشيلوتي” في مواجهة الريدز بإياب دوري الأبطال على التشكيلة المكونة من:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ناتشو، كامافينجا، ميليتاو، كارفخال.

خط الوسط: تشواميني، مودريتش، كروس.

الهجوم: جونيور، رودريغو، فالفيردي.

وقد جاءت تشكيلة المدير الفني الألماني يورجن كلوب المتوقعة لمواجهة الريال على هذا النحو:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: فان دايك، كوناتي، روبرتسون، آرنولد.

خط الوسط: فابينيو، بايتيتش، إليوت.

الهجوم: جاكبو، صلاح، نونيز.