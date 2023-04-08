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“الريال ضد فياريال” الملكي يطمح في مواصلة التألق بعد اكتساح برشلونة في الكامب نو 

مصطفى السيد أبو حجازي

يستضيف ملعب السانتياغو برنابيو المواجهة الهامة والتي تجمع ما بين ريال مدريد ضد نادي فياريال بمنافسات الدوري الاسباني الممتاز الجولة الثامنة والعشرين. 

"الريال ضد فياريال" الملكي يطمح في مواصلة التألق بعد اكتساح برشلونة في الكامب نو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم السبت الموافق 8 أبريل 2023، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي. 

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ويتواجد الفريق الملكي في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بعدما خاض 27 لقاء، حيث قد حقق الانتصار في 18 لقاء وتعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الهزيمة في 4 مباريات. 

بينما يحتل الصدارة نادي برشلونة برصيد 71 نقطة، بعد أن حقق الانتصار في 23 لقاء وتعادل في مبارتين، بينما تلقى الهزيمة في مواجهتين أيضًا. 

فيما يتواجد نادي فياريال في المركز السادس برصيد 44 نقطة، حيث قد حقق الانتصار في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الهزيمة في 9 مباريات. 

وتمكن الملكي من الانتصار في لقاء الذهاب أمام نادي فياريال. بنتيجة 3 أهداف لهدفين، حيث قد تقدم كابو لفياريال عند الدقيقة الرابعة، وبعدها أضاف زميله تشوكويزي الهدف الثاني عند الدقيقة 42. 

إلا أن الملكي استفاق خلال أحداث الشوط الثاني وتمكن من إحراز 3 أهداف عن طريق “فينيسيوس جونيور، ميليتاو، سيبايوس” ليقتنص الملكي نقاط المباراة الثلاثة. 

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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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