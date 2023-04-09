أخبار الرياضة

الريال ضد فياريال..الملكي يسقط في السانتياغو برنابيو بثلاثية والفريق الكتالوني يقترب من حصد اللقب

مصطفى السيد أبو حجازي

تعرض الفريق الملكي ريال مدريد لهزيمة قاسية اليوم السبت الموافق الثامن من شهر أبريل لعام 2023 أمام نادي فياريال بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السانتياغو برنابيو. 

الريال ضد فياريال..الملكي يسقط في السانتياغو برنابيو بثلاثية والفريق الكتالوني يقترب من حصد اللقب

وبالرغم من تقدم الملكي عند الدقيقة 16 عن طريق اللاعب توريس بالخطأ في مرماه، إلا أن فياريال قد تعادل عند الدقيقة 39 عن طريق النجم تشوكويزي، لينتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق. 

قد يهمك:

ريال مدريد Vs فياريال.. ريمونتادا تاريخية لفياريال تسقط الريال وتعليق مهين من مدرب فياريال

“الريال ضد فياريال” الملكي يطمح في مواصلة التألق بعد اكتساح برشلونة في الكامب نو 

وفي بداية الشوط الثاني عاد الملكي وتقدم من جديد عن طريق النجم البرازيلي فينيسوس جونيور عند الدقيقة 48، إلا أن الريال لم يتمكن من الحفاظ على النتيجة. 

حيث عاد فياريال عند الدقيقة 70 عن طريق النجم نوغاليس، وبعدها أضاف النجم تشوكويزي هدف الانتصار لفياريال عند الدقيقة 80، ليقتنص فياريال نقاط المباراة الثلاثة. 

وبتلك النتيجة فقد تجمد رصيد الملكي عند النقطة 59 في المركز الثاني بعدما خاض 28 لقاء، بينما رفع فياريال رصيده إلى النقطة 47 في المركز الخامس بجدول الترتيب. 

وبذلك فإن الفريق الكتالوني يمتلك الفرصة في الابتعاد أكثر بصدارة الترتيب، وذلك عندما يلاقي جيرونا بالجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني. 

يذكر أن برشلونة يعتلي صدارة الترتيب برصيد 71 نقطة من 27 لقاء، حيث قد انتصر في 23 لقاء وتعادل في مواجهتين، بينما تلقى الهزيمة في مبارتين أيضًا.  

Avatar of مصطفى السيد أبو حجازي
مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات