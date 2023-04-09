الريال ضد فياريال..الملكي يسقط في السانتياغو برنابيو بثلاثية والفريق الكتالوني يقترب من حصد اللقب

تعرض الفريق الملكي ريال مدريد لهزيمة قاسية اليوم السبت الموافق الثامن من شهر أبريل لعام 2023 أمام نادي فياريال بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السانتياغو برنابيو.

وبالرغم من تقدم الملكي عند الدقيقة 16 عن طريق اللاعب توريس بالخطأ في مرماه، إلا أن فياريال قد تعادل عند الدقيقة 39 عن طريق النجم تشوكويزي، لينتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وفي بداية الشوط الثاني عاد الملكي وتقدم من جديد عن طريق النجم البرازيلي فينيسوس جونيور عند الدقيقة 48، إلا أن الريال لم يتمكن من الحفاظ على النتيجة.

حيث عاد فياريال عند الدقيقة 70 عن طريق النجم نوغاليس، وبعدها أضاف النجم تشوكويزي هدف الانتصار لفياريال عند الدقيقة 80، ليقتنص فياريال نقاط المباراة الثلاثة.

وبتلك النتيجة فقد تجمد رصيد الملكي عند النقطة 59 في المركز الثاني بعدما خاض 28 لقاء، بينما رفع فياريال رصيده إلى النقطة 47 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

🏁 نهاية المباراة!

ريال مدريد 2-3 فياريال

⚽ 16' Pau Torres (هدف عكسي)

⚽ 48' @vinijr

⚫ 39' Chukwueze

⚫ 71' Morales

⚫ 80' Chukwueze #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/dRNnqYzaZc — ريال مدريد (@realmadridarab) April 8, 2023

وبذلك فإن الفريق الكتالوني يمتلك الفرصة في الابتعاد أكثر بصدارة الترتيب، وذلك عندما يلاقي جيرونا بالجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

يذكر أن برشلونة يعتلي صدارة الترتيب برصيد 71 نقطة من 27 لقاء، حيث قد انتصر في 23 لقاء وتعادل في مواجهتين، بينما تلقى الهزيمة في مبارتين أيضًا.