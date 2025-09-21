الريال ضد إسبانيول.. قذيفتي ميليتاو ومبابي يقودان الميرنجي لفوز جديد “فيديو”

نجح لاعبي ريال مدريد في خطف فوزا هاما على نظيره إسبانيول بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني “الليجا”.

الريال ضد إسبانيول

سجل الهدف الأول عبر البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد من قذيفة بعيدة المدى عند الدقيقة 22، في واحد من أفضل أهداف الدوري الاسباني هذا الموسم.

بينما أحرز مبابي الهدف الثاني من تصويبة ولا أروع.

وقبل نهاية المباراة بدقائق شارك كلًا من بيلينجهام و كامافينجا، العائدان من الإصابة، ويدخلان كبديلين ليخوضا أول مباراة لهما هذا الموسم، فى مؤشر طيب لاعادة القوة لاسكواد الفريق الملكى.

مباراة الريال ضد إسبانيول

وبدأت المباراة بتشكيل ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا- الدفاع: أسينسيو، ميليتاو، كاريراس، كارفاخال.- الوسط: تشواميني، ماستانتونو، فالفيردي- الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، ومبابي.

وجاء خلال المواجهة لفتة مميزة من لاعبي الفريق الملكي، حيث ظهروا وهم يرتدون شارات باللون البنفسجي منذ بداية المباراة، لدعم قضية إنسانية مختلفة، حيث يوافق يوم 21 سبتمبر اليوم العالمي لمرض الزهايمر، الذي يُعد من الأمراض المتفاقمة المؤثرة على الذاكرة والتفكير والكلام، ويرتبط رمزيًا بهذا اللون.

ترتيب الدوري الاسباني

وعقب تلك النتيجة، دعم ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، بعد فوزه في جميع مبارياته الخمسة الماضية، كما نجح الفريق في تحقيق انتصار مهم على مارسيليا الفرنسي بنتيجة 2-1 في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب برنابيو.

ويفصل بالميرينجي 5 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط الذي سيلعب مساء الأحد أمام خيتافي، فيما يحتل إسبانيول المركز الثالث برصيد 10 نقاط.