الريال ضد أوساسونا..الرئيس بيريز رفقة بعثة النادي الملكي قبل  نهائي كأس ملك إسبانيا 

تواجد رئيس نادي ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” ضمن بعثة الفريق الملكي، والتي تستعد لخوض اللقاء الناري والمرتقب أمام نادي أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقامت الصفحة الرسمية للنادي الملكي بنشر أحد الصور لرئيس النادي رفقة كلًا من كارفخال ولوكا مودريتش عن طريق موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء مساء اليوم السبت وذلك في الحادية عشر مساءًا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والمملكة العربية السعودية، في اللقاء الذي سيقام على ملعب لا كارتوخا.

وعاد النجم الفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودريتش إلى قائمة النادي الملكي المشاركة في نهائي الكأس أمام أوساسونا، حيث يطمح كارلو أنشيلوتي في تحقيق اللقب وذلك بعد صعوبة المنافسة على اللقب الدوري الإسباني، حيث إقترب برشلونة من حسم اللقب بشكل كبير.

وكان الفريق الملكي قد تمكن من الانتصار على أوساسونا في اللقاء الأخير بينهما بالدوري الإسباني بتاريخ 18 فبراير الماضي بنتيجة هدفين نظيفين، وقد أحرز الأهداف كلًا من فالفيردي وماركو أسينسيو عند الدقيقتين 78 والثانية من الوقت بدل ضائع للشوط الثاني، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السادار.