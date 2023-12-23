الرياض تحتضن المؤتمر الأخير لـ”نزال اليوم الحاسم”
احتضنت العاصمة السعودية، الرياض، المؤتمر الأخير لنزال اليوم الحاسم لأبطال الملاكمة العالمية، وشهد المؤتمر عدد من التصريحات المثيرة التي حملت طابع التحدي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، وانعقد المؤتمر، الخميس بمنطقة “Kingdom Arena”.
وأظهر الملاكمان العالميان، البريطاني أنتوني جوشوا، والسويدي أوتو والين حماسهما الكبير لخوض نزال “اليوم الحاسم” الذي يعتبر الفاصل بالنسبة لكليهما.
وتوجه الملاكم والين بالشكر للمملكة السعودية على الليلة الكبيرة، موضحا ثقته في خوض هذا النزال الصعب على خصمه جوشوا الذي أعرب هو الآخر عن تطلعه للقيام بأحسن أداء عنده.
ويتضمن نزال اليوم الحاسم عددا من المواجهات القوية والخشنة للغاية، تصل إلى 8 مباريات تجمع 16 ملاكما، هما الأقوى على مستوى العالم وبأوزان مختلفة، وإليك النزالات الثمانية وأطرافها فيما يلي.
- أولاً: نزال الحدث الرئيسي: أنتوني جوشوا وأوتو والين على الألقاب العالمية.
- ثانياً: نزال الحدث الرئيسي الثاني: جوزيف باركر البرونزي، وسيواجه ديونتاي وايلدر.
- ثالثاً: النزال الثالث: بين فيليب هرجوفيتش ومارك دي موري في النزال المصاحب للوزن الثقيل
- رابعاً: في الوزن الخفيف الثقيل، بين ديمتري بيفول وليندون آرثر.
- خامساً: وزن الطراد بين جاي أوبيتايا وإليس زورو.
- سادساً: في الوزن الثقيل بين أرسلانبيك محمودوف وأجيت قبايل بكل أوروبا.
- سابعاً: يواجه فيه دانييل دوبوا منافسه الشرس بيح بيبي جاريل ميلر.
- ثامناً: وفيه يواجه فرانك سانشيز المنافس الأعلى في الوزن الثقيل جونيور فا في الرياض.