الرياض تحتضن المؤتمر الأخير لـ”نزال اليوم الحاسم”

احتضنت العاصمة السعودية، الرياض، المؤتمر الأخير لنزال اليوم الحاسم لأبطال الملاكمة العالمية، وشهد المؤتمر عدد من التصريحات المثيرة التي حملت طابع التحدي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، وانعقد المؤتمر، الخميس بمنطقة “Kingdom Arena”.

صورة- المصدر: إكس

وأظهر الملاكمان العالميان، البريطاني أنتوني جوشوا، والسويدي أوتو والين حماسهما الكبير لخوض نزال “اليوم الحاسم” الذي يعتبر الفاصل بالنسبة لكليهما.

وتوجه الملاكم والين بالشكر للمملكة السعودية على الليلة الكبيرة، موضحا ثقته في خوض هذا النزال الصعب على خصمه جوشوا الذي أعرب هو الآخر عن تطلعه للقيام بأحسن أداء عنده.

ويتضمن نزال اليوم الحاسم عددا من المواجهات القوية والخشنة للغاية، تصل إلى 8 مباريات تجمع 16 ملاكما، هما الأقوى على مستوى العالم وبأوزان مختلفة، وإليك النزالات الثمانية وأطرافها فيما يلي.