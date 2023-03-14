الركراكي يكشف سبب غياب إبراهيم دياز عن قائمة المنتخب المغربي

تحدث وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني المغربي، صباح اليوم الإثنين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمركب محمد السادس لكرة القدم، عن حالة اللاعب إبراهيم دياز، مؤكدا أنه لن يتواجد في وديتي البرازيل والبيرو، وأعلن فيها عن قائمة معسكر الأسود.

وقال الناخب الوطني في هذا الشأن: “لم نتكلم منذ البداية عن قضية إبراهيم دياز، تعلمون جيدا أنني واضح، نعم، سافرت نحو ميلان من أجل رؤيته والحديث معه”.

وأضاف: “إنه لاعب بجنسيتين مختلفتين، لقد دار بيننا حوار صريح، ولم أكن في نقاش معه، ولن يحدث ذلك أبدا، من لديه رغبة في الحضور للمنتخب المغربي مرحب به دائما، ومن يملك ولو ذرة شك في ذلك فهو غير مؤهل لحمل قميص المنتخب”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يجب الضغط على اللاعبين حين يكون اختيارهم يشوبه الشك والتردد.

وأرذف قائلا: “هناك لاعبين كثر يملكون جنسيتين، ويجب عليهم الاختيار دائما، يسهل الأمر على البعض منهم ويعلنون عن قرارهم بسرعة، بينما هناك من يأخذ وقته، وعلى الجميع أن يعرف جيدا أن اللائحة تضم أسماء لاعبين جاهزين 100% لحمل القميص الوطني”.

وأنهى الركراكي قوله في قضية نجم الميلان: “إنه غير متواجد معنا اليوم، وأنا لا أعلم خياره، وله كامل الحرية، المهم لدي أنني لا أهدر الوقت، إن اختار إسبانيا فهذا حقه، وصفحتي معه لم تطو بعد، لقد مر الحوار بيننا بشكل جيد، هو شخص يحب المغرب كثيرا”.

وجاءت قائمة الركراكي لوديتي البرازيل والبيرو كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو- منير المحمدي- رضا التكناوتي- مهدي بنعبيد.

الدفاع: غانم سايس- نايف أكرد- جواد الياميق- شادي رياض- أشرف حكيمي- أيوب العمراوي- نصير مزراوي- أشرف داري- يحيى عطية الله- عبد الكبير أبقار.

وسط الميدان: سفيان أمرابط- عز الدين أوناحي- عبد الحميد الصابيري- ياسين كشتة- عمران لوزا- بلال الخنوس- بنجامين بوشواري.

الهجوم: حكيم زياش- عبد الرزاق حمد الله- وليد شديرة- عبد الصمد الزلزولي- يوسف النصيري- زكرياء أبو خلال- أنس الزروري- سفيان بوفال- إبراهيم صلاح.