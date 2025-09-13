الرقم 7.. دراسة تكشف مفارقة غريبة بالدوري الإنجليزي بشأنه

أعلنت إحصائية صادرة عن موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في القيم السوقية للاعبين، أن القميص رقم 7 هو الأغلى في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصلت القيمة السوقية الإجمالية للاعبين الذين يرتدونه نحو 771 مليون يورو، ويمكن القول أن النجم الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال أبرزهم بقيمة وصلت إلى 150 مليون يورو.

القميص رقم 10

ويأتي القميص رقم 10 في المركز الثاني بإجمالي 723 مليون يورو، يتقدمه كول بالمر نجم تشيلسي بقيمة 120 مليون يورو، فيما جاء القميص رقم 9 ثالثًا بقيمة 665 مليون يورو، بقيادة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند (180 مليون يورو).

بينما تواجد بالمركز الرابع القميص رقم 8 بإجمالي 635 مليون يورو، يتقدمه قائد أرسنال مارتن أوديجارد (85 مليون يورو)، بينما احتل القميص رقم 11 المركز الخامس بقيمة 510 ملايين يورو، وأبرز لاعبيه البرازيلي جابرييل مارتينيلي (55 مليون يورو) وبتواجد محمد صلاح.

وشملت القائمة أيضًا قمصانًا أخرى مثل الرقم 6 (425 مليون يورو) بقيادة جابرييل، والرقم 24 (418 مليون يورو) بتواجد جفارديول، إضافة إلى الرقم 5 (405 ملايين يورو) مع كوناتي، والرقم 20 (393 مليون يورو) مع بيدرو، وأخيرًا الرقم 4 (390 مليون يورو) مع رايندرس.

أغلى 10 أرقام قمصان في الدوري الإنجليزي

ونرصد لكم في التقرير التالي قائمة أغلى 10 أرقام قمصان في الدوري الإنجليزي الممتاز بالترتيب، وفقًا لإحصائية موقع ترانسفير ماركت المعتمد على القيم السوقية للاعبين:

القميص رقم 7 – القيمة الإجمالية: 771 مليون يورو

أبرز لاعب: بوكايو ساكا (150 مليون يورو)

القميص رقم 10 – القيمة الإجمالية: 723 مليون يورو

أبرز لاعب: كول بالمر (120 مليون يورو)

القميص رقم 9 – القيمة الإجمالية: 665 مليون يورو

أبرز لاعب: إيرلينج هالاند (180 مليون يورو)

القميص رقم 8 – القيمة الإجمالية: 635 مليون يورو

أبرز لاعب: مارتن أوديجارد (85 مليون يورو)

القميص رقم 11 – القيمة الإجمالية: 510 ملايين يورو

أبرز لاعب: جابرييل مارتينيلي (55 مليون يورو)

القميص رقم 6 – القيمة الإجمالية: 425 مليون يورو

أبرز لاعب: جابرييل (75 مليون يورو)

القميص رقم 24 – القيمة الإجمالية: 418 ملايين يورو

أبرز لاعب: جفارديول (75 مليون يورو)

القميص رقم 5 – القيمة الإجمالية: 405 ملايين يورو

أبرز لاعب: إبراهيما كوناتي (60 مليون يورو)

القميص رقم 20 – القيمة الإجمالية: 393 ملايين يورو

أبرز لاعب: بيدرو (50 مليون يورو)

القميص رقم 4 – القيمة الإجمالية: 390 ملايين يورو

أبرز لاعب: رايندرس (60 مليون يورو).