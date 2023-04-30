الرجاء ضد الأهلي..المارد الأحمر يصمد في ستاد مركب محمد الخامس ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تمكن المارد الأحمر من التعادل في لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الرجاء المغربي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد مركب محمد الخامس، ليتأهل المارد الأحمر للدور نصف النهائي ويضرب موعدًا ناريًا مع نادي الترجي الرياضي التونسي.

🔴| الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي.. والتاسعة عشر في تاريخه.. بعد الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 2-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة🦅🔝👌#يلا_يا_أهلي#افريقيا_يا_اهلى pic.twitter.com/lp5r4gxDwn — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 29, 2023

وقد أقيمت مباراة الرجاء ضد الأهلي يوم أمس السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر أبريل لعام 2023 في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وكان نادي القرن الافريقي “الاهلي المصري” قد تمكن من تحقيق الانتصار في لقاء الذهاب على الرجاء بنتيجة هدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي بالقاهرة.

وجاءت تشكيلة المدير الفني السويسري للمارد الأحمر مارسيل كولر أمام نادي الرجاء على هذا النحو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عبد المنعم، حمدي فتحي، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، الشحات، ديانج، بيرسي تاو.

الهجوم: كهربا.

وينتظر المارد الاحمر لقاء في منتهى الأهمية يوم الجمعة الماضية الموافق الخامس من شهر مايو أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري، في اللقاء الذي سيقام على ستاد هزاع بن زايد، عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.