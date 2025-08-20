الراقي في مواجهة فارس الشرقية.. موعد مباراة الأهلي ضد القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025-2026

يترقب متابعي الدوري السعودي مواجهة من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي والتي تقام بين الأهلي ضد القادسية على ملعب هونغ كونغ لتحديد من الفريق الذي سيتأهل إلى الدور النهائي لمواجهة النصر والتنافس على اللقب بقوة، فدعونا نتعرف على موعد اللقاء والقنوات الناقلة لمتابعة القمة المرتقبة.

سوف يواجهة الأهلي السعودي نظيره القادسية اليوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025 في إطار مواجهات نصف نهائي كأس السوبر السعودي الموسم الحالي 2025\2026، وسوف يطلق حكم اللقاء صافرة البداية في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة 4:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية

أكدت رابطة الأندية السعودية أن المواجهة المرتقبة لأهلي جدة ضد القادسية سوف تذاع على قناة ثمانية 1، وجاء تردد القناة على النحو التالي:

تردد قناة ثمانية على النايل سات

التردد: 12360.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة ثمانية على العرب سات

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

معلق مباراة الأهلي والقادسية

سيتولى مهمة التعليق على مباراة اليوم بين أهلي جدة والقادسية المعلق الكبير فهد العتيبي، ويطمح كلًا من الأهلي والقادسية في تحقيق الانتصار اليوم للتنافس على لقب كأس السوبر السعودي الموسم الحالي.