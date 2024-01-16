الرأس الأخضر يصعق غانا ويفجر أول المفاجآت الكروية

تزداد عمليات البحث حول كأس الكرة الإفريقية منذ بدأ المبارايات، فقد كانت المجموعة (ب) حديث البطولة الإفريقية في كوت ديفوار بعد مباراة مصر وموزمبيق أمس التي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق لعب المنتخب الغاني مع منتخب الرأس الأخضر والذى انتهت المباراة بفوز المنتخب الأخير على العملاق الغاني فى صاعقة كروية مدوية صعقت القاصي والداني فى البطولة.

الرأس الأخضر يحتل المركز الأول في المجموعة ب

بعد أن تعادل المنتخب المصري مع المنتخب الموزمبيقي بهدفين لكل منهم فى مباراة يري فيها جمهور المنتخب الوطني أنه تعادل بطعم الهزيمة وحصل كل منهم على نقطة واحدة يتقاسم بها الفريقين مقدمة المجموعة إلا أن منتخب الرأس الأخضر كان له رأي آخر حيث بعد جولته ألاولى مع منتخب النجوم السوداء فجر مفاجأة كبيرة بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد ويحصل هو على أول ثلاث نقاط في المجموعة يتصدرها منفردآ بفارق نقطتين على كل من مصر وموزمبيق.

ترتيب المجموعة ب بعد اكتمال الجولة ألاولي من مبارياتها

بعد ذلك الفوز الذي يجب أن يحصل على الإشادة والاحترام أصبحت ترتيب المجموعة ب

الأول: الرأس الأخضر

الثاني: مصر

الثالث: موزمبيق

الرابع: غانا

وأصبحت كل من الفرق لها الرؤية الكاملة في تغير خطة لعبها وفق وضع مركزهآ وترتيبها فالجميع يرى أن منتخب غانا قد يصعب عليه المشوار الكروي في تلك المجموعة نظراً لأن المباراة القادمة مع خصم عنيد وقوي وصاحب اكبر حصد الألقاب البطولة وهو المنتخب المصري الأمر الذى يجعلها فى مرمى التوقع بالخروج من البطولة والعودة إلى غانا بخفي حنين.

رصاصة الرحمة في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع

افتتح منتخب الرأس الأخضر التسجيل في الدقيقة السابعة عشر من الشوط الأول بهدف جميل سجله اللاعب جاميرو مونتيرو واستمر اللعب بين الفرقين الا إن تمكن اللاعب الغاني الكساندر دجيكو من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الغاني في الدقيقة 65 من عمر المباراة ثم انتهى الوقت الأصلي من المباراة وحل الوقت الإضافي إلا أن اللاعب غاري رودريغيز تمكن من تسجل الهدف الثاني فى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع ليصبح الفوز حليف الرأس الأخضر ويتصدر المجموعة وبهذا تنتهى الجولة الاولى من عدد المباريات المحددة في المجموعة ب ونتظر الجولة الثانية والذى سوف يلتقي فيها كل من المنتخب المصري مع المنتخب الغاني وذلك يوم 2024/1/18 الساعة العاشرة مساءُ يوم الخميس وكذلك يلتقي المنتخب الموزمبيقي مع متصدر المجموعة يوم 2024/1/19 الساعة الرابعة مساءً يوم الجمعة و الذى تنتهي بها الجولة الثانية من جدول أعمال تلك المجموعة.