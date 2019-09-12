“الدون” يسجل سوبر هاتريك للبرتغال و يحقق إنجازًا تاريخيًا جديدًا

أبدع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي من جديد، و لكن هذه المرة مع منتخب بلاده أمام منتخب ليتوانيا في تصفيات يورو 2020، بعدما تمكن الدون من تسجيل أربعة أهداف رائعة و يقود البرتغالي لتحقيق فوزًا ثقيلًا في هذه المباراة، لتنتهي بخماسية مقابل هدف، و افتتح الدون أهدافه منذ الدقائق الأولي في المباراة حيث سجل ركلة جزاء لمنتخبه في الدقيقة السابعة، و بعد ذلك استكمل أهدافه في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 62 و بعد مرور ثلاث دقائق فقط يسجل الهاتريك ويصل للهدف الثالث، و بعد 11 دقيقة أي في الدقيقة 76 من زمن اللقاء أحرز هدفه الرابع ليحقق السوبر هاتريك.







إنجازات “رونالدو” الدولية

لم تكن هذه المرة الأولي لكريستيانو رونالدو البالغ من العمر أربعة وثلاثون عامًا التي يسجل فيها هاتريك مع منتخب بلاده، حيث تمكن من تسجيل ثلاث أهداف في لقاء واحد ست مرات، بينما هذه هي المرة الثانية التي يسجل بها أربعة أهداف في مباراة واحدة، و مباراة ليتوانيا كانت المباراة الدولية رقم 161 للدون مع منتخب البرتغال، و بأهداف هذه المباراة يكون قد وصل للهدف رقم 93، ليقترب من تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الكروية بتواجده في المركز الثاني في قائمة هدافي العالم دوليًا، خلف هداف العالم دوليًا على الدائي مهاجم منتخب إيران و الذى يمتلك 109 هدف.







تاريخ الدون مع الهاتريك

و الجدير بالذكر، أن الدون هو هداف منتخب البرتغال التاريخي كما أنه هداف أوروبا أيضًا بعد وصله لهذا العدد من الأهداف، وكان رونالدو على نجح في تسجيل هاترك 46 مرة في تاريخه مع أندية كرة القدم، كان النصيب الأكبر لنادي ريال مدريد الإسباني الذى حقق معه 44 هاتريك بعد أن عاش بين جدران هذا النادي قرابة العشر سنوات منذ انضم إليه عام 2009 و حتى رحيله في عام 2018، بينما حقق هاتريك واحد في كل من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وفريق يوفنتوس الإيطالي الذي انضم إليه الموسم الماضي، وتوج مع اليوفي ببطولتي الدوري و السوبر الإيطالي، كما تم اختياره كأفضل لاعب في الموسم الماضي بالدوري الإيطالي بعدما سجل واحد وعشرين هدف.