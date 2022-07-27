الدوري ولّع .. ترتيب الدوري المصري وصراع القمة الذي لا يرحم

تشهد النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز منافسة شرسة افتقدناها كثيراً في السنوات الأخيرة، فالصراع المحتدم بين الثلاثة الكبار (الزمالك، وبيراميدز، والأهلي) هو معركة لا ترحم، فبعد مباريات اليوم التي فاز خلالها بيراميدز على فريق البنك الأهلي، أصبح يطارد فريق نادي الزمالك المتصدر للجدول منذ عدة أسابيع، بعد أن قلص الفارق إلى نقطة واحدة، ثم أعقبها فوز النادي الأهلي على فريق نادي المقاصة الذي عزز من قدرته الشياطين الحمر على المنافسة بقوة على البطولة الأهم في مسابقات الكرة المصرية.

قمة الدوري المصري تشتعل

بالرغم من تدهور أداء النادي الأهلي خلال الفترة السابقة والتي اختتمها بخسارة كأس مصر أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، إلا أن روح النادي الأهلي التي ترفض الانهيار تجعله قادر على العودة بقوة، خاصة بعد فوزه اليوم وزيادة حصيلته من النقاط إلى 54 نقطة.

أما بيراميدز الحصان الأسود الذي لا يمكن أن تتوقعه بسهولة فهو يسير بخطى ثابته جعلته يحتل المركز الثاني ويقترب من القمة بفارق نقطة واحدة بينه وبين نادي الزمالك الذي يحتل المقدمة.

أما نجوم القلعة البيضاء الذين تألقوا بشكل كبير بقيادة مدربهم المُحنك “فيريرا” خلال الموسم الحالي فمستمرين في تحقيق انتصارات متتالية تدفعهم بقوة للثبات على صدارة بطولة الدوري الممتاز بنسخته الحالية المثيرة، ولكن هل يكون لفيوتشر رأي أخر غداً في مواجهته المرتقبة مع الزمالك، ويعطل مسريته نحو تحقيق اللقب الغالي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وفيوتشر