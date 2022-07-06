الدوري المصري: ملخص مباراة الأهلي والجونة 2022 وجدول ترتيب الدوري

خسر النادي الأهلي نقطتين غاليتين في صراع الدوري بعد تعادله بدون أهداف مع الجونة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب خالد بشارة والتي تم تأجيلها من الأسبوع التاسع، من خلال المقال التالي سوف نتعرف على كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والجونة في الدوري اليوم فتابعونا.

الدوري المصري ملخص مباراة الأهلي والجونة

انتهت المباراة بالتعادل السلبي وبذلك ارتفع رصيد الأحمر من 21 إلى 45 ليحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري المصري ، بينما يحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة.

الأهلي يواصل رحلته المتعثرة في الدوري ويتعادل مع الجونة

وقد واصل الأهلي التعثر في لقب الدوري بعد خسارته 2/3 في الجولة الأخيرة من سموحة وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة من 21 مباراة وتأجيل مباراتين ، بينما رصيد الجونة فقد زاد إلى 22 نقطة.

وضمت تشكيلة الأهلي للمباراة: محمد الشناوي – علي معلول – رامي ربيع – أيمن أشرف – محمد هاني – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – أفشة – صلاح محسن – محمد شريف.

تشكيل الجونة ضم كلا من عماد السيد ، عمرو طارق ، محمد نجيب ، محمود الجزار ، عمرو السعداوي ، سيف العجوز ، علي زعزع ، إسلام محارب ، كريم طارق ، محمود الشبراوي ، وخالد قمر.

ترتيب الدوري المصري لكرة القدم

فيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بعد تعادل الأهلي والجونة اليوم في مباراة الثلاثاء:

1- الزمالك احتل المركز الأول برصيد 51 نقطة.

2- بيراميدز المركز الثاني 49 نقطة.

3- احتل الأهلي المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

4- فيوتشر المركز الرابع 39 نقطة.

5- احتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

6 – طلائع الجيش احتل المركز السادس برصيد 36 نقطة.

7- احتل البنك الأهلي المرتبة السابعة برصيد 31 نقطة.

8- فاركو المركز الثامن 30 نقطة.

9- الاتحاد السكندري التاسع – 28 نقطة.

10- المصري العاشر 26 نقطة.

11- المركز الحادي عشر إنبي 26 نقطة.

12- المركز الثاني عشر من نصيب سيراميكا كليوباترا برصيد 26 نقطة.

13- المركز الثالث عشر من نصيب غزل المحلة برصيد 26 نقطة.

14- الجونة المركز الرابع عشر 22 نقطة.

15- الاسماعيلي المركز الخامس عشر 20 نقطة.

16- المركز السادس عشر من نصيب المقاولون العرب برصيد 20 نقطة.

17- ايسترن كومباني احتلت المركز 17 برصيد 16 نقطة.

18- ترتيب مصر المقاصة في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

مباريات الاهلي الأخيرة في الدوري

وقبل مباراة اليوم ، التقى الأهلي بمنافسه الجونة 17 مرة ، وفاز الفريق الأحمر بـ 10 مباريات ، والجونة مباراة واحدة ، 7 مباريات بينهما انتهت بالتعادل.

نجح النادي الأهلي في استعادة توازنه بعد فوزه في مباراته الأخيرة ضد بتروجيت بهدفين دون رد ، مما دفعهم للتأهل لنهائي كأس مصر 2020/2021 ، وبعد ذلك سيواجهون الزمالك على أرض استاد القاهرة، في المباراة النهائية يوم 21 يوليو 2022.

ملخص مباراة الأهلي والجونة

كانت هناك فرص قليلة في المباراة ، لكن الأهلي كان بإمكانه الفوز في نهاية كل شوط، وفي الشوط الثاني حاول الأهلي حسم الانتصار بعدة هجمات أبرزها هجمة زياد طارق منتصف الدقيقة 81، تسديدة محمد شريف ولكن عماد السيد حارس الجونة مرة أخرى صد الكرة ببراعة حتى تنتهي المبارة بالتعادل السلبي.

وسدد صلاح محسن برأسه كرة اصطدمت بالعارضة قبل نهاية الشوط الأول ، وبالمثل سدد حسام حسن قبل نهاية المباراة لكن الكرة مرت فوق العارضة، وقد لعب الجونة مباراته الأخيرة تحت قيادة المدرب تامر مصطفى في انتظار تعيين طلعت يوسف ويتقدم بنقطتين عن منطقة الهبوط.

نتائج مباريات الاهلي والجونة الأخيرة

في أخر أربع مباريات حقق الأهلي فوزًا واحدًا في بالدوري وتم تحقيق 3 انتصارات في ال 10 مباريات الأخيرة بالمسابقة، وبهذه النتيجة ، واصل الأهلي احتلال المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 45 نقطة جمعها في 21 مباراة ، و 13 فوزًا ، و 6 تعادلات ، وخسارتين ، و 44 هدفًا ، و 18 هدفًا.

واستمر الجونة في احتلال المركز الرابع عشر في جدول الدوري برصيد 22 نقطة و 6 انتصارات و 4 تعادلات و 13 خسارة و 20 هدفا و 29 هدفا في 23 مباراة.