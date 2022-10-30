الدوري الفرنسي ..نجم الفراعنة يقود فريقه لتعادل مثير أمام كليرمون

نجح الفرعون الدولي المصرى مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي في خطف نقطة التعادل لفريقه من أنياب كليرمون فوت 63 فى المباراة التى انتهت بنتيجة 1 – 1، مساء اليوم، الأحد على ملعب “لا البوجوار” ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2022-2023.

قص نادي كليرمون فوت شريط أهداف المباراة فى الدقيقة 54 عن طريق اللاعب نيتو بورجيس، بينما جاء هدف نانت عن طريق النجم المصرى مصطفى محمد فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء، بعدما شارك فى الدقيقة 58 عندما استدعاه المدير الفني من مقاعد البدلاء.

بهذه النتيجة إحتل كليرمون في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات وخسارة مثلها والتعادل في 3 وتسجيل 17 هدفاً وتلقي 20.

وجاء نانت في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 6 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 15 هدفاً وتلقي 22.

وسجل مصطفى محمد الهدف الرابع له خلال الموسم الحالي في الدوري الفرنسي وصناعة هدف آخر بواقع 5 أهداف ساهم فيها.