الدوري السعودي يتفوق على كافة الدوريات العربية الأخرى

بعيداً عن دوريات المنطقة العربية بأكملها، وفي عالم موازي آخر، ينطلق الدوري السعودي بسرعة الصاروخ لمقارعة كافة الدوريات الأوروبية الأخرى، فمع اقتراب بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي، تم الإعلان عن أن الموسم الجديد سينقل بأحدث الطرق وبتقنية 4K، بالإضافة إلى زيادة عدد الكاميرات إلى أكثر من 28 كاميرا مخصصة لكل مباراة، كما تم الإعلان عن مفاجأة مدوية لجماهير الدوري السعودي كافة، حيث سيتم إذاعة الدوري عبر الإنترنت عبر تطبيق جديد بشكل مجاني، وذلك بعد إلغاء التعاقد مع دوري بلس المدفوع.

تطوير كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ويستمر التطور التكنولوجي الهائل في المملكة العربية السعودية بصدد كرة القدم، حيث سيتم تطبيق الخريطة الحرارية بكل لاعب داخل أرضية الميدان، بالإضافة إلى خاصية الإحصائيات والأرقام خلال المباريات، وتخصيص منصة إلكترونية لتسهيل بيع التذاكر للجماهير قبل كل مباراة بوقت محدد يتم الإعلان عنه مسبقاً، كما سيتم تخصيص أكثر من 284 بوابة إلكترونية لتسهيل الدخول.

من يتوج بدوري الموسم القادم؟

بعدما تمكن نادي النصر السعودي الموسم المنصرم من التتويج بالدوري السابع عشر في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال، هل يتمكن نادي النصر من المحافظة على اللقب في ظل قوة المنافسين كالزعيم نادي الهلال، والتعاون المظفر بلقب الكأس للعام الماضي، وأهلي جدة الساعي لتحقيق كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا العام بعد غياب.