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قبل بدء الجولة السادسة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وقائمة الهدافين

سمير زيادة

بات دوري روشن السعودي يحظى بمتابعة محلية وعربية وإقليمية وعالمية واسعة، وخاصة بعد فورة ضم معظم وأبرز نجوم كرة القدم العالميين، مما أضفى على موسم الدوري الحالي كثيرًا من الحماس والمنافسة والإثارة محليًا وعربيًا وعالميًا، في ظل تنافس عدة فرق على لقب البطولة، وقبل بدء الجولة السادسة، فيما يلي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وقائمة الهدافين للدوري موسم 2023/2024، ومباريات الجولة السادسة التي تبدأ يوم 14/9/2023.

- صورة 1 - قبل بدء الجولة السادسة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وقائمة الهدافين

ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024 مصدر الصورة موقع SPORTS LENS

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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

فيما يلي جدول بترتيب الفرق في دوري روشن السعودية حتى نهاية الجولة الخامسة وقبل انطلاق مباريات الجولة السادسة للدوري في الـ14 من سبتمبر الجاري:

الترتيب ألعاب الأهداف نقاط
لعب
 فاز تعادل
 خسر من أصل
 سجل عليه الفارق
الهلال 5 4 1 0 29 14 5 9 13
التعاون 5 4 1 0 29 9 2 7 13
الاتحاد 5 4 0 1 29 15 4 11 12
الأهلي 5 4 0 1 29 10 7 3 12
الاتفاق 5 3 1 1 29 8 5 3 10
النصر 5 3 0 2 29 15 5 10 9
الفتح 5 2 2 1 29 11 10 1 8
الفيحاء 5 1 3 1 29 5 4 1 6
الوحدة 5 2 0 3 29 7 9 -2 6
أبها 5 2 0 3 29 4 6 -2 6
الطائي 5 2 0 3 29 2 7 -5 6
الخليج 5 1 2 2 29 7 9 -2 5
الأخدود 5 1 1 3 29 3 6 -3 4
الرائد 5 1 1 3 29 3 8 -5 4
الرياض 5 1 1 3 29 3 10 -7 4
ضمك 5 0 3 2 29 6 9 -3 3
الشباب 5 0 2 3 29 4 12 -8 2
الحزم 5 0 2 3 29 3 11 -8 2

قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين حتى الجولة الخامسة

وجاءت قائمة الهدافين في الدوري للموسم الحالي حتى الجولة الخامسة وقبل بداية مباريات الأسبوع السادس التي ستبدأ اليوم الأربعاء 14/9/2023 كما يلي في الجدول المرفق:

قائمة الهدافين

اللاعب الفريق الأهداف
كريستيانو رونالدو النصر 6
ساديو ماني النصر 5
عبد الرزاق حمدالله الاتحاد 5
ألكسندر ميتروفيتش الهلال 4
مالكوم الهلال 4
فراس البريكان الفتح 4
سالم الدوسري الهلال 4
ايجور كورنادو الاتحاد 3
مراد باتنة الفتح 3
روبرتو فيرمينو الأهلي 3
موسى ديمبيلي الاتفاق 3
فابيو مارتينز الخليج 3
فاشيون ساكالا الفيحاء 3
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سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.

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